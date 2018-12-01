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Х-фактор: 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 01.12.2018 - 09:47

В субботу, 1 декабря, во втором прямом эфире на вокального шоу Х-фактор (СТБ) вернется MELOVIN.

Смотрите 9 сезон 14 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

В 6 сезоне MELOVIN стал победителем проекта, а затем зажег и сцену Евровидения в Лиссабоне. Теперь он возвращается на шоу в качестве звездного гостя.

"Я очень рад буду снова вернуться на сцену родного Х-фактора, на сцену, с которой начался мой большой путь, сцену, на которой меня назвали победителем. И, конечно, хочу поддержать участников, которые делают первые шаги на большой сцене, потому что кто ихпоймет лучше меня?" - делится впечатлениями артист.

Х-фактор: 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайнMELOVIN. Фото: Пресс-служба СТБ

А пока участники 9 сезона активно готовятся к этому эфиру, ведь им предстоит удивлять неожиданными выступлениями, исполняя хиты 90-х. Кто-то работает над мимикой во время пения, кто-то над вокалом, а Олю Жмурину Олег Винник на репетиции заставил бегать. Другая участница категории "девушки"  PALINA решила приготовить сюрприз для своего наставника – на репетицию она придет с… драниками! Еще и в футболке с его изображением. Понравится ли такой сюрприз Олегу Виннику? А ребята из ZBSband за спиной у Насти Каменских и вовсе придут за советом к другому члену жюри. Как отреагирует их наставница?

Согласно новым правилам, теперь в каждом эфире проект покидают сразу 2 участника. Поэтому в прошлую субботу Х-фактор попрощался с Александром Рябенко и Александром Илюхой. Теперь судейские команды выглядят так:

Категория "30+", наставник Дмитрий Шуров: Марк Савин, Ольга Цепкало;

Категория "Парни", наставник Андрей Данилко: Ваня Ищенко, Дима Волканов, Петр Гарасимов;

Категория "Девушки", наставник Олег Винник: Маргарита Двойненко, PALINA, Ольга Жмурина;

Категория "Коллективы"наставница Настя Каменских: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband;

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа  - Юлия Карпова.

Х-фактор: 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайнСудейские команды Х-фактор 9. Фото: Пресс-служба СТБ

Смотрите вокальное шоу Х-фактор на телеканале СТБ по субботам в 19:00.  Эксклюзив из-за кулис шоу - на официальной страницеканала в Facebook во время рекламных блоков.

Напомним, ранее мы публиковали 13 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.

Х-фактор: правила выбывания в прямых эфирах изменились Х-фактор: 9 сезон 12 выпуск смотреть онлайн
Новости Украины шоух-фактор
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