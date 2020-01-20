Камалия откровенно о воспитании дочерей: До сих пор контролирую весь график

Камалия отметила, что старается ограждать девочек от чрезмерного увлечения гаджетами
В эксклюзивном интервью с журналистами программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная украинская певица Камалия рассказала, как относится к хейтерам и кого считает своим ангелом-хранителем.
Певица, мама дочек Арабеллы и Мирабеллы и жена миллиардера. Каждый день Камалии расписан поминутно – бывает так, что даже не может нормально поспать. Но есть привычки, от которых певица не может отказаться.
Камалия с дочками и мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Школа, гимнастика, конный спорт, музыкальная школа, хореография, актерское мастерство – график Мирабеллы и Арабеллы не менее насыщенный, чем у мамы. А недавно Камалия сняла дочек в своем клипе. Певица говорит – когда девочки были младше, им не очень нравилось сниматься, но сейчас они уже вошли во вкус.
Камалия всегда максимально откровенна с аудиторией. Недавно даже позволила всей стране понаблюдать, как живет их семья – показала свой дом и устроила фотосессию с мужем и дочками. По словам звезды, она не боится завистников.
Камалия с мужем - бизнесмен Мохаммад Захур (фото: пресс-служба ТК "Украина")
Несмотря на финансовое благополучие, в жизни звезды была личная трагедия, которая заставляла ее превращаться в беззащитную женщину. В непростой период Камалию поддержала мама.
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как учит 7-летнюю дочку распоряжаться деньгами.