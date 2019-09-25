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Какой же он милый! 4-месячный сын Меган Маркл и принца Гарри совершил первый выход в свет и растрогал сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.09.2019 - 16:26
Какой же он милый! 4-месячный сын Меган Маркл и принца Гарри совершил первый выход в свет и растрогал сеть
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекские умилили сеть малышом

Меган Маркл и принц Гарри сейчас находятся в туре по Южной Африке. С собой они взяли и 4-месячного малыша Арчи. Но пока герцоги совершали визиты и посещали разнообразные меропрития, ребенок находился на попечении нянь. Впрочем, пресс-служба королевской семьи сразу заявила, что малыш появится вместе с родителями на одном из выходов. И вот событие состоялось.

Какой же он милый! 4-месячный сын Меган Маркл и принца Гарри совершил первый выход в свет и растрогал сеть

Десмонд Туту, Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог и герцогиня Сассекские отправились на встречу с Десмондом Туту – англиканским архиепископом Кейптаунским, известным также как активный борец за равенство и мировую справедливость, а также лауреат Нобелевской премии мира 1984 года. Меган и Гарри – настоящие почитатели Десмонда, недавно они даже запостили его цитату на своих страницах в Instagram о необходимости творить добрые дела. Сегодня королевская чета имела честь лично встретиться с Туту, выпить с ним чаю и мило побеседовать. Еще более милой эту встречу сделал малыш Арчи, который отправился вместе с родителями.

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (видео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Позже они показали поклонникам несколько фото и видео. Для выхода в свет Меган выбрала наряд от Club Monaco необычного кроя стоимостью около 460 долларов. Сверху – сине-белое легкое платье с запахом, летящей юбкой и оборкой по краю, а под ним проглядывало черная прямого кроя юбка. Дополнили наряд туфли-лодочки. Волосы она собрал в пучок, а макияж сделала более ярким.

Какой же он милый! 4-месячный сын Меган Маркл и принца Гарри совершил первый выход в свет и растрогал сетьДесмонд Туту тоже в восторге от Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гарри выбрал классику: темно-синий костюм, белая рубашка и галстук. А маленького Арчи нарядили в очаровательный комбинезон голубого оттенка и белую распашонку. Малыш, для которого это первый официальный выход в свет, вел себя отлично. Он улыбался и агукал в ответ на мамины слова. Сеть просто взорвалась восторгами от такой картины. Многие поклонники королевской семьи отметили, что выглядит малыш, точно как его папа в детстве.

Агукал и улыбался: сын Меган Маркл впервые официально вышел в свет (видео) Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину
Новости Украины Меган Марклпринц Арчипринц Гарри
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