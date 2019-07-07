"Какой красивый!" Дочь Брежневой впервые показала бойфренда на романтичном фото

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка позировала рядом с очаровательным брюнетом

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман растет поразительно похожей на маму. Девушка проводит практически все время в США, где живет и получает образование. Она не так часто, как звездная мама, балует подписчиков фото, а тем более не распространяется о личной жизни. Как-то Вера проговорилась о том, что готова стать бабушкой, ведь сама родила первого ребенка довольно рано, в 19 лет, но старается не лезть в жизни девушки с нравоучениями, хотя всегда готова дать совет, если она его попросит. Впрочем, Соня также не спешит с изменением статуса, ведь она еще очень молода, но все же решила впервые показать публике своего бойфренда-красавца. Совместное фото девушка опубликовала в Instagram.

Соня позирует в легком белом платье из натуральной ткани и открытых босоножках с тонкими ремешками. Она стоит у велосипеда, оперившись спиной на красивого молодого брюнета с кудрявыми волосами в белоснежной рубашке. Молодые люди с нежностью смотрят друг на друга.

"Одно из немногих красивых фото, где мы вместе", - оставила она подпись на английском языке, отметив парня на снимке.

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Снимок вызвал восхищение у подписчиков девушки. Они резонно отметили, что пара выглядит потрясающе, а молодой человек необычайно хорош собой.

"Вы – прелесть! Счастья вам", "Какая красивая пара! Любви вам", "Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут!", "Крутая пара", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев

Также Соня опубликовала черно-белое чувственное фото. На ней – легкое платье с оборкой в области декольте, открывающее плечи и подчеркнувшее тонкую талию. Она прикрыла глаза, подставив лицо солнцу.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ранее дочь Веры Брежневой заворожила нежными фото на фоне живописных пейзажей.

Напомним, что Соня Киперман показала точеную фигуру в купальнике, вызвав шквал комплиментов.