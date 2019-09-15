Какие сладкие! Джамала умилила сеть душевным фото с подросшим сыночком

Певица поделилась мотивирующим напутствием
Джамала неоднократно признавалась о том, что ее сыночек Эмир-Рахман не только самый главный мамин поклонник, но и ее мотивация, придающая сил двигаться вперед. Певица мечтает о том, чтобы малыш гордился своей мамой и делает для этого все. Артистка всегда умиляет поклонников появлением на страничке в Instagram с ребенком. В кадре звездная мама выглядит счастливой и непринужденной.
На новом фото Джамала позировала в компании Эмира-Рахмана, который увлеченно изучал игрушку. Певица с улыбкой наблюдала за мальчиком и буквально светилась от переполняющий эмоций. На Джамале – обтягивающая кофточка со спущенной линией плеча и рукавом три четверти. Волосы идеально гладко уложены на прямой пробор, макияж – максимально естественный.
"Як ранок почнеш, так і день проведеш. От просто зараз посміхніться, обійміть своїх рідних, приготуйте горнятко запашної кави і ви навіть не помітите, як звичайний уїк-енд стане кращим", - замотивировала поклонников звезда.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики певицы не могли с ней не согласиться, а попутно отметили трогательность и искренность душевного снимка мамы и сыночка.
Скриншот комментариев
Напомним, что Джамала в воздушном платье поделилась позитивным настроением и подвела итоги.