Какие ножки! Дерзкую Фреймут в экстрамини на Танцах со звездами 2020 сравнили с Поляковой

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведущая в коротком платье и сетчатых кологотах засветила длинные ножки

Ольга Фреймут и ее партнер по шоу Танцы со звездами 2020 Илья Падзина, невзирая на диагноз "коронавирус", усиленно тенируются на самоизоляции и радуют поклонников уже второй прямой эфир подряд. В этот раз пара порадовала зрителей джайвом промо из кухи ведущей, а сама она примерила привычный и узнаваемый образ…. ревизора!

Ведущая надела ультракороткое бархатное платье и сетчатые колготки, максимально оголив стройные ножки, а ее фирменным атрибутом стала белоснежная перчатка – символ придирчивого, но справедливого ревизора. Поклонники пары пришли в восторг не только от их трудоспособности и целеустремленности, но и засыпали Ольгу комплиментами, отметив ее смелый наряд.

Ольга Фреймут и Илья поразили джайвом на самоизоляции (фото: instagram.com/freimutolia)

Некоторые из них сравнили теледиву с длинноногой Королевой ночи Ольгой Поляковой.

Ольга Фреймут покорила смелым образом на втором прямом эфире Танцев со звездами 2020 (фото:instagram.com/tanci1plus1)

В стиле Ревизор. О да! Я ждала именно этого номера. Первый раз вижу Олю в такой короткой юбке. Скажу Вам, эти длинные и стройные ноги не хуже, чем у Поляковой. Ждем на паркете эту пару. Ребята, давайте уже выходите и блистайте во всей красе.

Как одновременно элегантно и фривольно (Кухар привет). Впервые видим ваши красивейшие длинные ноги. Интеллигентная провокация!

Красиво! Понравилось, фигурка - топ, танец – классный, при таком состоянии вообще восторг, умничка

Красотка наша. Идеальный танец, идеальный образ, великолепная фигурка

Які гарні ніжки. Вам треба міні!

Скриншот комментариев

Судейская четверка по достоинству оценила джайв участников, и они окзались на пятом месте турнирной таблицы.

Видео: YouTube/Танці з зірками

Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, во время второго прямого эфира Танцев со звездами 2020 стало известно, какая пара покинула шоу, а кто из звезд прошел дальше.