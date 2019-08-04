"Какие мужчины!" Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

Маша Ефросинина показала поклонникам, как с семьей проводит покупки в выходной
Популярная телеведущая Маша Ефросинина не часто показывает свою семью, но сегодня, 4 августа, она выставила на своей странице в Instagram новое фото вместе с сыном и мужем.
Снимок сделан в одном и торговых центров. На фото муж Ефросининой везет в коляске их сына, который надел полицейскую форму.
Маша Ефросинина порадовала поклонников семейным снимком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Что у вас сегодня по покупкам?" - подписала фото телеведущая.
Пользователи сети также прокомментировали фотографию Ефросининой.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что стильная Маша Ефросинина восхитила стрит-стайл образом в наряде от PRADA, в котором она прошлась по улицам города.
Ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина в роскошном красном платье восхитила длинными ногами. При этом поклонники телеведущей наградили ее комплиментами, и отметили ее бесконечные ноги и то, что красный цвет ей к лицу.
Мы также писали о том, что счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фотографиями. Телеведущая показала как она весело проводит время с мужем и сыном.