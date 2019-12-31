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"Какие все красивые": внучка Софии Ротару умилила семейным снимком

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 11:31
"Какие все красивые": внучка Софии Ротару умилила семейным снимком
София Ротару с внучкой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Девушка поздравила родителей с годовщиной свадьбы

Внучка Софии Ротару, модель и блогер Соня Евдокименко живет в США - девушка учится в престижной Школе дизайна Parsons School of Design в Нью-Йорке. София регулярно устраивает атмосферные фотопрогулки по "большому яблоку" и с удовольствием делится с поклонниками эффектными кадрами в сети. А вот на новогодние праздники она приехала в родной Киев, чтобы провести их со своей семьей.

На своей страничке в Instagram Соня поделилась очаровательным семейным кадром - все позируют на фоне наряженной елочки и белого рояля. На фото можно увидеть саму девушку, ее брата, родителей и знаменитую бабушку Софию Ротару.

Все одеты мило и по-домашнему и счастливо улыбаются. В подписи под снимком юная модель поздравила своих родителей Светлану и Руслана Евдокименко с 26-й годовщиной свадьбы.

&quot;Какие все красивые&quot;: внучка Софии Ротару умилила семейным снимком

Фото: Соня Евдокименко с семьей (instagram.com/iamsofiaeve)

"Будь благодарен за каждый день, проведенный с людьми, которых ты любишь. С годовщиной моих любимых родителей. 26 лет и идут дальше. Люблю вас", - написала Соня на английском языке.

Пользователи сети оставили множество растроганных отзывов, отмечая, что их семья очень красивая, и поздравляя с юбилеем и Новым годом.

  • Какие вы все красивые ! Мама красавица, всех с праздниками и до встречи
  • С наступающим новым годом всех
  • вы все такие красивые
  • Хорошая, красивая семья
  • Поздравляю ваших родителей с юбилеем
  • Пример и образец семейного счастья и благополучия! Дай бог всего вам, София!
  • Какие замечательные! С наступающими Вас праздниками!!!
  • Вот это команда собралась ) крутые такие
  • Какая милая фотография, поздравляю
  • Фото очень красивое
  • Какая у вас большая и дружная семья

&quot;Какие все красивые&quot;: внучка Софии Ротару умилила семейным снимком

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Соня Евдокименко рассказала о жизни в Америке и своих планах на будущее. Так, девушка увлекается дизайном, музыкой, в свободное время много гуляет и занимается спортом. На первом месте у юной красавицы семья и родные. В будущем она также планирует создать крепкий союз с любимым человеком.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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