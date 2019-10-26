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"Какие же красивые": Слава из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.10.2019 - 17:33
"Какие же красивые": Слава из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица рассказала о своем насыщенном дне

Участница группы НеАнгелы, рыженькая Слава Каминская недавно напугала своих поклонников, поделившись снимками, на которых она лежит под капельницей. Как оказалось, на гастролях у певицы возникли серьезные проблемы с горлом и лишь благодаря помощи врачей она смогла выйти на сцену. Несмотря на недомогание, артистка продолжает вести активную жизнь и успевает очень много сделать - на своей странице в Instagram она показала и рассказала, как прошел ее день.

Слава сообщила, что снялась в фотосессии для журнала вместе со своей мамой - и продемонстрировала пару кадров. На совместном фото исполнительница в черном наряде лежит на ковре, а ее мама сидит рядом и нежно положила руку на спину дочери. Обе женщины счастливо улыбаются и выглядят просто потрясающе.

&quot;Какие же красивые&quot;: Слава из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой

Фото: Слава Каминская с мамой (instagram.com/babaslavka)

На другом кадре Каминская запечатлена одна. Певица в черном мини-платье на бретельках сидит среди уютных декораций, закинув ногу на ногу и глядя в сторону от камеры.

&quot;Какие же красивые&quot;: Слава из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Далее она показала еще несколько моментов своего дня, среди которых также и некая процедура для красоты и похудения. По словам артистки, она - бессмертный пони.

&quot;Какие же красивые&quot;: Слава из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Я бессмертный пони. Сегодня кажется успела все. Снялась для журнала с маман, съездила на консультацию к доктору, заскочила на работу, забрала карточку в банке, привнесла немного чуши в вечернем эфире люкс фм, побывала на Арт проекте, доползла до процедур, которые меня должны похудеть и натопталась шаурмы. У меня просто не было выбора, теперь со спокойной душой еду домой болеть. доброй ночи", - поделилась звезда.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники не прошли мимо и засыпали Славу комплиментами, также отмечая, что ее мама очень красивая и стройная. Также многие фаны желают ей поскорее выздороветь и больше не болеть.

  • Выздоравливайте в уюте и с удовольствием, дом и дети пополнят вашу энергию
  • Настоящая ты!) Выздоравливайте, доброй ночи
  • Какие вы классные с мамой
  • Захоплююсь Вами!
  • Умница и красавица!!! Выздоравливайте!!!
  • Какие же вы красивые!
  • Слава, насколько же ты славная)
  • Какая вы умница
  • Выздоравливайте)
  • Женщины, они могут все!!!
  • Продуктивный день. Хоть вы и супер звезда, НО настоящая женщина
  • Не потрібно хворіти! Видужуйте швидше!!!!
  • Маман шикарно выглядит. Звезда
  • Ну ты и агонь
  • Очень мама красивая

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская призналась, что после развода с мужем Эдгаром Каминским у нее уже завязались новые отношения.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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