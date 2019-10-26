"Какие же красивые": Слава из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой

Певица рассказала о своем насыщенном дне
Участница группы НеАнгелы, рыженькая Слава Каминская недавно напугала своих поклонников, поделившись снимками, на которых она лежит под капельницей. Как оказалось, на гастролях у певицы возникли серьезные проблемы с горлом и лишь благодаря помощи врачей она смогла выйти на сцену. Несмотря на недомогание, артистка продолжает вести активную жизнь и успевает очень много сделать - на своей странице в Instagram она показала и рассказала, как прошел ее день.
Слава сообщила, что снялась в фотосессии для журнала вместе со своей мамой - и продемонстрировала пару кадров. На совместном фото исполнительница в черном наряде лежит на ковре, а ее мама сидит рядом и нежно положила руку на спину дочери. Обе женщины счастливо улыбаются и выглядят просто потрясающе.
Фото: Слава Каминская с мамой (instagram.com/babaslavka)
На другом кадре Каминская запечатлена одна. Певица в черном мини-платье на бретельках сидит среди уютных декораций, закинув ногу на ногу и глядя в сторону от камеры.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Далее она показала еще несколько моментов своего дня, среди которых также и некая процедура для красоты и похудения. По словам артистки, она - бессмертный пони.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Я бессмертный пони. Сегодня кажется успела все. Снялась для журнала с маман, съездила на консультацию к доктору, заскочила на работу, забрала карточку в банке, привнесла немного чуши в вечернем эфире люкс фм, побывала на Арт проекте, доползла до процедур, которые меня должны похудеть и натопталась шаурмы. У меня просто не было выбора, теперь со спокойной душой еду домой болеть. доброй ночи", - поделилась звезда.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Поклонники не прошли мимо и засыпали Славу комплиментами, также отмечая, что ее мама очень красивая и стройная. Также многие фаны желают ей поскорее выздороветь и больше не болеть.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава Каминская призналась, что после развода с мужем Эдгаром Каминским у нее уже завязались новые отношения.
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