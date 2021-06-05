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Какие красавцы! Ирина Билык показала редкое фото с подросшими сыновьями

Новина українською →
Суббота 05 июня 2021 12:08
Какие красавцы! Ирина Билык показала редкое фото с подросшими сыновьями Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Ирина Билык, которая в апреле сообщила о разводе со своим мужем Асланом Ахмадовым, поделилась редким снимком со своими сыновьями. Семейство украсило обложку украинского глянца for mama.

Очаровательное фото было опубликовано на странице в Instagram самого юного члена семьи, Табриза.

51-летняя Билык позирует в белой блузке и темном жакете, стоя сзади и обнимая своих сыновей - 21-летнего Глеба Оверчука и 5-летнего Табриза Ахмадова. Они также одеты в темные курточки, при этом младший брат сидит на коленях у старшего. Звездная мама гордо и счастливо улыбается на камеру.

Какие красавцы! Ирина Билык показала редкое фото с подросшими сыновьями

Ирина Билык снялась в семейной фотосессии с сыновьями (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

Ирина считает, что справилась с воспитанием детей.

"Мои дети - и старший сын, и младший воспитаны культурными мальчиками, прекрансо ведут себя в обществе, имеют замечательный вкус, умеют общаться с окружающим миром. Да и, в принципе, все их желания всегда исполнялись. Я не люблю, когда дети плачут и о чем-то мечтают, не имея возможности получить желаемое. Поэтому считаю себя очень хорошей мамой, а учитывая то, что в основном мне приходится самой заботиться о своих сыновьях, думаю, что улучше мамы в мире нет!" - заявила исполнительница в интервью изданию.

Отметим, что старший Глеб носит длинные волосы, которые доходят до середины груди. Он родился в 1999 году в отношениях Ирины Билык с моделью Андреем Оверчуком. Сердце парня уже занято - он собирается жениться на своей девушке, которая, так же как и он, отличается яркой внешностью и стилем. Старший сын артистки не очень любит публичность и редко появляется на ее фото в сети, хотя иногда и делает исключение.

Младший сын Табриз родился в 2015 году от фотографа и режиссера Аслана Ахмадова при помощи суррогатной матери. Причиной расставания супругов стало то, что паре было сложно поддерживать любовную и семейную связь, так как они жили в разных странах - Аслан работает в Москве.

Ранее Ирина Билык призналась, от чего может умереть.

Также недавно артистка показала свою любимую машину из элитного автопарка.

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