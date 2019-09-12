"Какие косы уже": Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой

Украинская певица Светлана Лобода много путешествует по работе, однако все свободное время старается проводить со своими детьми - дочерьми Евой и Тильдой. 8-летнюю Еву она уже нередко берет с собой на гастроли и девочка активно поддерживает маму на концертах, а также делает милые "домашние" кадры с ней. Годовалую малышку она показывает довольно редко, да и то лишь со спины, однако фанаты рады и таким фото.

Артистка растрогала сеть новым снимком с подросшей Тильдой - на фото она нежно прижимает к себе ребенка. В кадр попала лишь нижняя часть лица Светланы, которая сложила губы в поцелуе, и затылок девочки с забавным хвостиком.

"Моя Тильда", - подписала публикацию Лобода на английском языке, сопроводив ее сердечком.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Снимок вызвал настоящую волну умиления среди подписчиков знаменитости. Особенно многие фанаты отмечают очаровательную прическу маленькой Тильды и поражаются, какие у нее уже длинные волосы.

Взрослеете и это по причёске видно))

Вот уже и косы у малышки, а мама переживала , что только чуб .

как же быстро растут детки, вы чудесны

Наконец-то отличное, нежное фото!

Какие косы у Вас уже

Невыразимая нежность. Пусть малышка растёт самой счастливой

Здоровья малышке

Чарівна дівчинка

Хвостик. Это счастье!

Какие косы уже!

Боооже, какая милая фотокарточка

Самая счастливая мама двух девочек

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, эпатажная Светлана Лобода станцевала тверк на камеру во время мытья головы.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.