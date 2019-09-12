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"Какие косы уже": Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.09.2019 - 15:29
"Какие косы уже": Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой
Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики остались в восторге от шевелюры малышки

Украинская певица Светлана Лобода много путешествует по работе, однако все свободное время старается проводить со своими детьми - дочерьми Евой и Тильдой. 8-летнюю Еву она уже нередко берет с собой на гастроли и девочка активно поддерживает маму на концертах, а также делает милые "домашние" кадры с ней. Годовалую малышку она показывает довольно редко, да и то лишь со спины, однако фанаты рады и таким фото.

Артистка растрогала сеть новым снимком с подросшей Тильдой - на фото она нежно прижимает к себе ребенка. В кадр попала лишь нижняя часть лица Светланы, которая сложила губы в поцелуе, и затылок девочки с забавным хвостиком.

"Моя Тильда", - подписала публикацию Лобода на английском языке, сопроводив ее сердечком.

&quot;Какие косы уже&quot;: Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Снимок вызвал настоящую волну умиления среди подписчиков знаменитости. Особенно многие фанаты отмечают очаровательную прическу маленькой Тильды и поражаются, какие у нее уже длинные волосы.

  • Взрослеете и это по причёске видно))
  • Вот уже и косы у малышки, а мама переживала , что только чуб .
  • как же быстро растут детки, вы чудесны
  • Наконец-то отличное, нежное фото!
  • Какие косы у Вас уже
  • Невыразимая нежность. Пусть малышка растёт самой счастливой
  • Здоровья малышке
  • Чарівна дівчинка
  • Хвостик. Это счастье!
  • Какие косы уже!
  • Боооже, какая милая фотокарточка
  • Самая счастливая мама двух девочек

&quot;Какие косы уже&quot;: Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, эпатажная Светлана Лобода станцевала тверк на камеру во время мытья головы.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.

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