"Какие косы уже": Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой

Подписчики остались в восторге от шевелюры малышки
Украинская певица Светлана Лобода много путешествует по работе, однако все свободное время старается проводить со своими детьми - дочерьми Евой и Тильдой. 8-летнюю Еву она уже нередко берет с собой на гастроли и девочка активно поддерживает маму на концертах, а также делает милые "домашние" кадры с ней. Годовалую малышку она показывает довольно редко, да и то лишь со спины, однако фанаты рады и таким фото.
Артистка растрогала сеть новым снимком с подросшей Тильдой - на фото она нежно прижимает к себе ребенка. В кадр попала лишь нижняя часть лица Светланы, которая сложила губы в поцелуе, и затылок девочки с забавным хвостиком.
"Моя Тильда", - подписала публикацию Лобода на английском языке, сопроводив ее сердечком.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)
Снимок вызвал настоящую волну умиления среди подписчиков знаменитости. Особенно многие фанаты отмечают очаровательную прическу маленькой Тильды и поражаются, какие у нее уже длинные волосы.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, эпатажная Светлана Лобода станцевала тверк на камеру во время мытья головы.
Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.