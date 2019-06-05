Какая счастливая! Тина Кароль покорила лучезарным фото

Украинская поп-дива Тина Кароль смело примеряет на себя различные образы на сцене и во время многочисленных фотосессий. Она то будоражит воображение поклонников прозрачными нарядами, то устраивает чувственные фотосеты в утонченных и обольстительных луках, а недавно и вовсе поделилась снимков в белье, который вызвал фурор в сети. Поклонники также заметили, что на последних фото Тина стала чаще улыбаться, что не может не радовать ее фанов. Так, на свежем фото в Instagram звезда лучезарно улыбается в камеру, а ее глаза бувально светятся от радости.

Артистка позировала в кожаном пиджаке от одного из своих любимых украинских брендов Dafna May. Ее волосы аккуратно уложены в идеальные крупные локоны. Образ дополняют массивные круглые серьги.

Макияж звезды уже традиционно сделан с акцентом на губы. Фирменная красная помада, тени естественных оттенков и выразительный взгляд смеющихся глаз в обрамлении пушистых длинных ресниц заворожили поклонников.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фаны Тины обрадовались тому, что их любимица улыбается на фото. Они задарили певицу комплиментами и посоветовали чаще публиковать счастливые снимки.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Какая счастливая! Будь такой всегда. Сияй!", "Лучик солнца", "Какая прекрасная!", "Вот эта улыбка", "Шикарная улыбка. Улыбайся почаще", "Позитивчик наш", "Улыбашка", "Солнышко", "А глаза-то как сияют!", "Очень красивая улыбка!", "Вы очень красивая и глаза у вас на этом фото счастливые", - писали комментаторы.

Стоит сказать, что Тина Кароль уже публиковала некоторые снимки из фотосесси в кожаном наряде от Dafna May в идентичном образе. На фото она сидит у трюмо с подсветкой и всматривается в свое отражение.

Напомним, что Тина Кароль покорила поклонников нежным постельным фото без макияжа.

Ранее Тина Кароль осуществила детскую мечту во время поездки в Канаду. Она побывала на Ниагарском водопаде.