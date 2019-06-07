Какая невыносимость: Регина Тодоренко показала роскошный подарок от Топалова (видео)

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко также показала, что носит в своей сумке

Регина Тодоренко показала своим подписчикам, какие же приятные сюрпризы ей время от времени устраивает Влад Топалов. А музыкант, похож, решил буквально засыпать свою любимую цветами. Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Тодоренко показала короткое видео. Телеведущая ходит по квартире и показывает, что едва ли не в каждом углу стоят огромные букеты сезонных цветов – пионы.

Более того, Тодоренко даже объясняет, что цветов столько, что их некуда ставить. Однако безусловно, она восхищена.

"Смотрите, какая невыносимость! Боже, как красиво! Они распустились… Некуда ставить", - говорить Регина.

В конце видео она подходит к Топалову и благодарит его, отмечая, что он – "хороший муж". При этом сам Топалов немного занят. Он лишь подарил любимой улыбку и вновь вернулся к работу.

Кстати, Тодоренко показала поклонникам еще один момент своей жизни, но уже из другой истории. Забавный видеоролик сняла коллега Регина – телеведущая и экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Мария Ивакова. Видео, скорее всего, было сделано во время подготовки к очередной съемки на телеканале "Пятница", где работают ведущие.

Так, мы видим, как Регина Тооренко без макияжа, прически, в обычной повседневной одежде роется в своей сумке, которая битком набита разными вещами.

"Раньше сумочка Регины вмещала в себя только губную помаду и возможно колготки. Все! Но сейчас в ней можно найти абсолютно все: подгузники, салфетки… Потому что ты – мать", - комментирует видео Ивакова, пока Тодоренко пытается что-то отыскать в своей большой сумке. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, что на данный момент Регина Тодоренко и Влад Топалов активно готовятся к своей свадьбе. Дело в том, что в связи с беременностью ведущей и так и не удалось провести торжество. А недавно Тодоренко показала подготовку к пышной свадьбе.

Также Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии, показав сцены из супружеской жизни.