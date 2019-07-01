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Дерзкий язычок и пышный бюст: Каменских взволновала сеть игривым фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 09:46
Дерзкий язычок и пышный бюст: Каменских взволновала сеть игривым фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица предстала на снимке без привычных кудряшек

Настя Каменских продолжает радовать своих поклонников "горячими" фото. Недавно певица показала свой эффектный образ со съемок шоу Х-фактор на телеканале "СТБ", где она стала одной из судей, впечатлив глубоким декольте. Новое фото на страничке артистки также получилось весьма жарким и одновременно игривым.

Настя сделала селфи, позируя в топе с оголенными плечами, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь. Кроме того, она накрасила губы красной помадой и дерзко высунула кончик языка.

Стоит отметить, что исполнительница запечатлена без своих  привычных кудряшек - она выпрямила волосы и уложила их крупными локонами.

Дерзкий язычок и пышный бюст: Каменских взволновала сеть игривым фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Судя по подписи к фото, этот образ - также со съемок Х-фактора, так что фанаты с нетерпением ждут выхода шоу в эфир.

К слову, пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков - большинство как обычно уверяют, что Настя красотка и фото супер, однако некоторым оно показалось несколько вульгарным.

  • Такая необычная Настя
  • Самая вашая нелепая фотография
  • Ооооочень красивая
  • Фу, виглядає вульгарно
  • Ничего подобного, Настя ты просто прелесть
  • Неудачная фотка! 
  • Хороша чертовски
  • Красотка 
  • Какая худышка стала)) красоточка, умничка!!!
  • Вы как всегда -ВЕЛИКОЛЕПНЫ
  • Женственная 
  • Ахах, Потап по ж..пе надаёт))
  • Язык показывать че снова в топе
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап впервые прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских, которые активно гуляют в сети и СМИ. Каждый снимок певицы внимательно рассматривается на наличие животика - и он нередко "находится". Потап высказался несколько неоднозначно - не опроверг и не подтвердил данную информацию.

Ранее Настя Каменских ошеломила глубиной декольте на съемках Х-фактора.

Также Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.

"Догоним медовый отпуск": Потап поделился планами на отдых с Каменских Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте
Новости Украины Настя Каменскихпевец
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