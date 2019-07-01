Дерзкий язычок и пышный бюст: Каменских взволновала сеть игривым фото

Певица предстала на снимке без привычных кудряшек
Настя Каменских продолжает радовать своих поклонников "горячими" фото. Недавно певица показала свой эффектный образ со съемок шоу Х-фактор на телеканале "СТБ", где она стала одной из судей, впечатлив глубоким декольте. Новое фото на страничке артистки также получилось весьма жарким и одновременно игривым.
Настя сделала селфи, позируя в топе с оголенными плечами, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь. Кроме того, она накрасила губы красной помадой и дерзко высунула кончик языка.
Стоит отметить, что исполнительница запечатлена без своих привычных кудряшек - она выпрямила волосы и уложила их крупными локонами.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Судя по подписи к фото, этот образ - также со съемок Х-фактора, так что фанаты с нетерпением ждут выхода шоу в эфир.
К слову, пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков - большинство как обычно уверяют, что Настя красотка и фото супер, однако некоторым оно показалось несколько вульгарным.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Потап впервые прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских, которые активно гуляют в сети и СМИ. Каждый снимок певицы внимательно рассматривается на наличие животика - и он нередко "находится". Потап высказался несколько неоднозначно - не опроверг и не подтвердил данную информацию.
Ранее Настя Каменских ошеломила глубиной декольте на съемках Х-фактора.
Также Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.