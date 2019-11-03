"Как звезды Голливуда": Холостяк 9 умилил сеть нежными фото с любимой из Рима

Никита показал день из жизни глазами папарацци
Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин наслаждается счастливыми днями с избранницей Дарьей Квитковой - ему удалось действительно найти на проекте свою любовь и эффектная парочка проводит вместе все свободное время. Они оба любят путешествовать, так что при каждой возможности выбираются в новое интересное место - так, недавно Даша и Никита побывали в Риме, где не скрывали своих чувств и эмоций. Сейчас они уже в Киеве, однако продолжают делиться снимками из поездки в соцсетях.
Добрынин опубликовал на своей странице в Instagram несколько атмосферных кадров, которые были будто бы сделаны папарацци. На одном из фото мужчина присел на ступеньки, а любимая расположилась у него на коленях, нежно обнимая за шею.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Также шоумен показал несколько колоритных кадров из кафе, где парочка будто не видит, что их фотографируют.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
"День из жизни с любимыми папарацци", - подписал публикацию Никита.
Поклонники в очередной раз отметили, что от их пары так и веет любовью, и пожелали им сохранить это чувство и быть очень счастливыми.
Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин очаровал элегантным фото с любимой на светском мероприятии.