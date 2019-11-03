"Как звезды Голливуда": Холостяк 9 умилил сеть нежными фото с любимой из Рима

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита показал день из жизни глазами папарацци

Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин наслаждается счастливыми днями с избранницей Дарьей Квитковой - ему удалось действительно найти на проекте свою любовь и эффектная парочка проводит вместе все свободное время. Они оба любят путешествовать, так что при каждой возможности выбираются в новое интересное место - так, недавно Даша и Никита побывали в Риме, где не скрывали своих чувств и эмоций. Сейчас они уже в Киеве, однако продолжают делиться снимками из поездки в соцсетях.

Добрынин опубликовал на своей странице в Instagram несколько атмосферных кадров, которые были будто бы сделаны папарацци. На одном из фото мужчина присел на ступеньки, а любимая расположилась у него на коленях, нежно обнимая за шею.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Также шоумен показал несколько колоритных кадров из кафе, где парочка будто не видит, что их фотографируют.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"День из жизни с любимыми папарацци", - подписал публикацию Никита.

Поклонники в очередной раз отметили, что от их пары так и веет любовью, и пожелали им сохранить это чувство и быть очень счастливыми.

Как же мы болели за вас!!!!! Любви вам неземной!!!

Счастливчики

Очень красивая пара счастья вам

Очень классные, приятно Наблюдать за вами

Красотка

Дуже милі

Такие милые счастья вам

Ви настільки круті

Выглядите как звёзды Голливуда, которых снимают папарацци!

Очень классные)

Красавцы гарна пара.

Только счастья вам

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин очаровал элегантным фото с любимой на светском мероприятии.