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Вот это формы: Слава из НеАнгелов показала плавные изгибы в облегающей юбке

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 14:58
Вот это формы: Слава из НеАнгелов показала плавные изгибы в облегающей юбке
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава показала яркое сочетание красного и синего цветов

Слава Каминская продолжает баловать поклонников яркими и стильными образами. На этот раз исполнительница показала результат своей новой фотосессии для журнала "Добрые советы". На глянцевых страничках солистка поп-группы НеАнгелы блистает в действительно сочном образе.

На Каминской – бандажная юбка с баской насыщенного красного цвета. Этот элемент гардероба очень выгодно подчеркивает изящные и соблазнительные формы исполнительницы. Которая, кстати, недавно похвасталась своей новой диетой и сообщила, что похудела.

Верх – синяя атласная блуза с длинными рукавами с оборками (это тренд сезона весна-лето 2019). Образ певицы дополняют черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Укладка – привычные крупные локоны.

В целом, модный лук получился очень свежим и по-весеннему насыщенным.

Слава Каминская

Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы из НеАнгелов также не остались в стороне и поспешили прокомментировать фото своей любимицы.

  • "Как всегда, огонь, пламя, пожар"
  • "Ну що тут скажеш? Шикарна"
  • "Витончена красуня"
  • "Гарна, як весна"
  • "Слава здесь на Джоли похожа)"
  • "Какая фигура! Вы прекрасны!"
  • "Женщина – космос"

Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".

А до этого солистка НеАнгелов продемонстрировала необычный образ в духе 90-х, чем-то напомним героиню культового фильма "Матрица".

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