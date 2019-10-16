"Как вы похожи!" Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными

Виктория из группы НеАнгелы с удовольствием делится с поклонниками в соцсетях своими эмоциями и постоянно признается им в любви. Она охотно публикует фото с отдыха, как, например, во время отпуска на Мальдивах, а также показывает, как проводить время на гастролях и в семейном кругу. На новом фото в instagram певица засветила свою сестру Юлию, а также любимую племянницу Лизу.

Артистка позирует я ярким сценическим макияжем в весьма экстравагантном наряде – платье с прозрачными вставками. Красная помада и украшение на шее довершили эффектный образ певицы.

Сестра звезды также сделала макияж с акцентом на губы – алая помада отлично гармонировала с кофточкой в такой же цветовой гамме. Маленькая Лиза же продемонстрировала трендовый образ в платье с анималистическим принтом.

Фото: Виктория Смеюха с сестрой и племянницей (instagram.com/vikanablack)

"Когда километры не преграда, любимая сестра с мамой и Лизой прыгнули в машину и приехали на концерт, оставив все насущные дела. Берегите родных, а моей семье спасибо за поддержку. Вот бы поехали со мной дальше по городам Украины... Лиза готова была бросить школу и побыть "Бременскими музыкантами", - написала впечатленная Вика.

Под снимком поклонники отметили поразительное сходство трех родственниц, а также сделали им комплименты.

Как вы похожи

Три красавицы, четвертой не хватает

Всі красуні, дуже схожі з сестричкою

Очень здорово!

Очень, очень красивые, Обворожительные, милые, стильные, гламурные!

Как вы все похожи

Красавицы

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов покорила танцевальной тренировкой у пилона и показала, как разучивает новые па с партнером.