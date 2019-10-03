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"Как оживает искусство": Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе "Єви і Адами"

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.10.2019 - 16:11
"Как оживает искусство": Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе "Єви і Адами"
Сергей и Снежана Бабкины в новом клипе "Єви і Адами"

Новая видеоработа получилась очень красочной и даже непривычной

Сергей и Снежана Бабкіни превратились в героев Картинг! Сегодня, 3 октября, состоялась премьера долгожданного видеоклипа Сергея Бабкина на новый сингл "Єви і Адами". Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины крестили сыночка в знаковом месте!

В видео с Сергеем впервые за долгое время снялась его жена Снежана. Вместе они становятся героями картин и путешествуют по ним, как по мирам. От их встреч, танцев, скандалов и взглядов по телу идут мурашки.

Сергей Бабкин - Єви і Адами

Сергей Бабкин: "Мы все – это краски, и для того, чтобы создать какой-то новый потрясающий цвет, должны соединяться. Мы встречаемся постоянно – одна краска с другой, смешиваемся, и тогда рождается что-то новое, новый мир, не похожий ни на что другое. Этот мир только внутри нас, его нельзя увидеть извне. Хотя внешне мы все голые, прозрачные, абсолютно одинаковые. Но отличаемся именно этим «нутром», ведь оно абсолютно разное у каждого".

&quot;Как оживает искусство&quot;: Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе &quot;Єви і Адами&quot;

Снежана Бабкина: "Идея этого клипа – в красочности нашей жизни. Жизнь, семейная жизнь, любовь – это вся палитра эмоций. Мы сами рисуем свою жизнь, и помогает нам в этом Творец, Художник, когда-то создавший Еву и Адама".

&quot;Как оживает искусство&quot;: Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе &quot;Єви і Адами&quot;
Трое художников в течение четырех дней готовили специальные декорации для видео, площадь которых заняла больше 40м²! Режиссером видеоклипа стала Леся Подолянко – режиссер-постановщик проекта Танцы со звездами.

&quot;Как оживает искусство&quot;: Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе &quot;Єви і Адами&quot;
&quot;Как оживает искусство&quot;: Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе &quot;Єви і Адами&quot;

&quot;Как оживает искусство&quot;: Сергей Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе &quot;Єви і Адами&quot;

Режиссер: Леся Подолянко
Оператор: Евгений Усанов
Продюссер: Анри Адлер / Максим Балтер
Художник-постановщик: Надя Юпитер / Оганес Мелконян / Бурдыко
Художник: Евгений Лапченко
Костюмы: Анна Фещенко
MUA: Ольга Трофимчук
Режессер монтажа: Рома Ручков
Визуальные эффекты: Алексей Леха
Цвет: Makaocolor
Саунд-дизайн: Андрей Картез

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