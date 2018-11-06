"Как куколка": солистка The Hardkiss поразила поклонников сочным мейкапом

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Поклонники Саниной назвали ее "космической"

Юлия Санина — солистка группы The Hardkiss — не зря считается одной из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Певица удивляет своих поклонников не только оригинальными сценичными нарядами, постоянной сменой причесок, имиджа, но также смелостью в макияже.

Так, на своей instagram-страничке Санина опубликовала очередное селфи, на котором позирует в очень ярком мейкапе.

При этом певица предупредила, что готовится к новым выступлениям в Мариуполе, Днепре и Кривом Роге. Здесь следует отметить, что 19 октября The Hardkiss выступили с "разгромным" концертом перед столичной публикой. Тогда в сети даже подчеркнули — "не Океаном единым".

Яркая Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Поклонники украинской исполнительницы пришли в восторг от ее красоты.

"Как куколка", — восхищается comeclosercloser.

"Космическая", — отмечает anastasiafebruary.

"Юляяяяяяяяя, вы просто космос", — также пишет olya.roxy.

"Самая прекрасная женщина во вселенной. Идеал", — подчеркивает paliasnyi.

"Шикарная девушка", — соглашается pavel_atakuj.

"Такая яркая", — пишет anna.kalashnik95.

"В любом образе необыкновенно красивая", — восхищается juliaserdiuk.

Скриншот комментариев: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, во время десятого эфира Танцев со звездами 2018 специальным гостей выступила как раз группа The Hardkiss. Поклонники коллектива назвали их выступление "лучшими минутами шоу".

Также отметим, ранее LITE писал о самых ярких образах неповторимой Юлии Саниной.

Группа The Hardkiss: интересные факты (видео: РБК-Украина)