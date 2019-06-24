"Как в фильме ужасов": Димопулос рассказала, почему будет рожать за границей

32-летняя украинская певица Санта Димопулос недавно ошарашила и порадовала своих поклонников новостью о том, что она беременна вторым ребенком. Артистка рассказала, что она уже на седьмом месяце беременности, а также показала очаровательные фото с животиком и поведала, как себя чувствует. Под новым нежным снимком в Instagram Санта откровенно призналась, что рожать она отправится за границу и уже выбрала место.

Димопулос объяснила причины подобного решения - по ее словам, первого ребенка, сына Даниэля, которому уже 10 лет, она рожала в Киеве и до сих пор с ужасом это вспоминает.

"Вопрос – "где рожать" стоял острее любого ножа. Первые роды до сих пор вспоминаю с содроганием. Мой врач улетел на какую-то конференцию и меня угораздило родить в один из этих 2х дней. Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда началась родовая деятельность - ее отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать потуги. В эти мгновения я прочувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребенка мне просто вытолкнули нажав на живот (чего делать категорически нельзя, но об этом я узнала позже). Гематому на голове у младенца прокалывали на четвертый день и мне даже страшно вспоминать об этом... Послеродовая палата тоже была как в фильме ужасов - метр на метр, рядом ребенок, окно не закрывалось и ветер свистел над ухом всю ночь", - поделилась воспоминаниями певица.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Поэтому она точно решила, что второй раз такого недопустит и начала выбирать зарубежную клинику. В итоге остановила свой выбор на Монако.

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"Узнав о своем прекрасном положении, я сразу решила – в этот раз все будет совершенно по-другому. Рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив, Монако. Для меня были важны рекомендации от знакомых. Хотела, конечно, в Майами, но стоит такой срок, что это сезон самой жары и, к сожалению, мой супруг не может в это время быть там. Затем, обратила внимание на Ниццу (клиника Ленваль), где нашла прекрасного врача, но, так получилось, что мы долго искали и сняли потрясающий дом в другой стороне и я серьезно испугалась, что рожу по дороге в госпиталь. По итогу, я встретилась (по рекомендации знакомой) с главврачом клиники в Монако и приняла решение рожать у него. Киев даже не рассматривала, потому что, помимо своего негативного опыта, наслышана и от других знакомых о разных сложностях", - рассказала Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Мнения подписчиков разошлись - некоторые делятся схожими страшными историями, другие же отмечают, что артистке просто не повезло в первый раз, однако же в Киеве много хороших врачей и клиник, да и вторые роды всегда проходят легче.

Первые роды в Голландии, вторые в Киеве Исида, стал бы вопрос о третих, однозначно выбрала бы Исиду

Круто коли є такій вибір, де народжувати! а не обмежуватися лише українською медициною

42 миллиона все живы и здоровы. Что вы выдумываете е п р с т. Киев не рассматриваете.. А что говорить там кто в селах живут

Красавица

Не поверишь, у меня история 1:1 !!! С анестезией, выталкиванием и гематомой на голове у ребёнка. Вспоминаю как страшный сон

Тоже выдавили ребёнка, с ребёнком все хорошо было, а вот у меня расхождением тазовых костей и 3 месяца не ходила.вспоминаю с ужасом!

Конечно, хорошо иметь возможность рожать в разных странах, но не у всех есть такие возможности, увы. Но в Киеве тоже есть прекрасные врачи и палаты, конечно не Монако, но тоже хорошо. Я рожала в Перинатальном центре на Предславинской-всё прошло отлично, палата отдельная. Рожала там дважды и всем рекомендую. Роды были оба раза естественные без анестезии. А вам легкой беременности и родов!

Первого рожала-думала, помру. Мне было дико больно еще до схваток: "Болезненный прелиминарный период" - так объяснили. Поэтому очень Вас понимаю. Делайте как считаете нужным - слушайте себя!!!

Удачи!!!

Я рожала в Майами, ты все знаешь.Опыт хороший! Желаю тебе 2 раз максимально легко родить здорового карапузика

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность. По словам певицы, она прекрасно себя чувствует.

Кстати, Сергей и Снежана Бабкины стали родителями в третий раз - у пары родился сын. Рожала Снежана в Киеве.