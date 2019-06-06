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"Как девочка": Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2019 - 16:57
"Как девочка": Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая и актриса отправилась на гастроли по Украине

Лилия Ребрик - успешная телеведущая, а кроме того, еще и театральная актриса. Артистка отправилась на гастроли по Украине со спектаклем "Ревизор" и даже в дороге умудряется восхищать стильными и эффектными образами. Так, знаменитость поделилась красочными снимками из Запорожья.

На фото Лиля запечатлена в ярком летнем образе - она позирует в воздушном розовом мини-платье и белых кроссовках, а также солнцезащитных очках. Веселая девушка устроила настоящую шуточную фотосессию, принимая забавные позы рядом со своим чемоданом.

&quot;Как девочка&quot;: Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто- Дніпро)). Зустрічай", - написала Ребрик.

&quot;Как девочка&quot;: Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом&quot;Как девочка&quot;: Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики пришли в восторг от юного внешнего вида и очаровательного наряда мамы двоих детей и засыпали ее комплиментами.

  • "Вы просто умничка!!!"
  • "А ви красуня"
  • "Мне кажется наелась и Лиля не совместимые вещи"
  • "Ліля ти крута! Дивишся на вашу посмішку і позитив, аж саму заряджає на цілий день посміхатись та радіти життю))"
  • "Платье элегантное"
  • "Але вона уже давно НАРОДНА улюблениця!!!"
  • "Хто скаже,що Ви мама двох дітей"
  • "Прекрасная Лилия Ребрик"
  • "Красуня! Дуже красива сукня!"
  • "Шикарні. Красотулечка"
  • "Как девочка 16 лет, красотулька"

&quot;Как девочка&quot;: Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом

 Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик покорила неожиданными эмоциями. Всегда веселая ведущая вдруг поделилась фото без улыбки.

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме. 

Также до этого Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку.

"Видим вас такую впервые": Лилия Ребрик покорила неожиданными эмоциями "Зарядка - святое": Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом
Новости Украины Лилия Ребрикобразведущая
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