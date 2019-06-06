"Как девочка": Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом

Ведущая и актриса отправилась на гастроли по Украине
Лилия Ребрик - успешная телеведущая, а кроме того, еще и театральная актриса. Артистка отправилась на гастроли по Украине со спектаклем "Ревизор" и даже в дороге умудряется восхищать стильными и эффектными образами. Так, знаменитость поделилась красочными снимками из Запорожья.
На фото Лиля запечатлена в ярком летнем образе - она позирует в воздушном розовом мини-платье и белых кроссовках, а также солнцезащитных очках. Веселая девушка устроила настоящую шуточную фотосессию, принимая забавные позы рядом со своим чемоданом.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто- Дніпро)). Зустрічай", - написала Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики пришли в восторг от юного внешнего вида и очаровательного наряда мамы двоих детей и засыпали ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик покорила неожиданными эмоциями. Всегда веселая ведущая вдруг поделилась фото без улыбки.
Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.
Также до этого Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку.