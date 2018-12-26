"Как будто 18 лет": Кароль поразила внешним видом без макияжа

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фаны отметили, что певица выглядит, как 18-летняя девушка

Популярная украинская певица и звездный тренер шоу Голос країни 9 Тина Кароль, у которой случилась неприятность с новогодней елкой, восхитила пользователей сети внешним видом без макияжа. На днях поклонники встретили артистку в аэропорту Борисполь и она не отказала в просьбе сделать фото, несмотря на то, что на лице Тины не было ни грамма косметики. Снимки были опубликованы на фан-странице Кароль в Instagram.

Певица была одета в светлую куртку и белый свитер и мило улыбалась.

Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Подписчики отметили в комментариях, что Тина выглядит очень молодо без макияжа и засыпали ее комплиментами.

"Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка";

"Большеглазая красавица";

"Ужас, это вообще законно с годами становиться моложе?";

"Простая, нормальная как все люди и это круто!!!";

"Справжня", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Напомним, ранее Тина Кароль привела в восторг поклонников пикантным фото в пиджаке на голое тело, на котором она выглядит очень счастливой.

Кроме того, Тина Кароль покорила фанов утонченным образом во время появления в студии одного из ведущих украинских каналов.

Также Тина Кароль поделилась впечатлениями от съемок нового сезона шоу "Голос країни", а также рассказала, как ей работается с коллегами-мужчинами. Компанию в креслах звездных тренеров ей составят Монатик, Потап и Dan Balan.

Видео: РБК-Украина