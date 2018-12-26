"Как будто 18 лет": Кароль поразила внешним видом без макияжа

Фаны отметили, что певица выглядит, как 18-летняя девушка
Популярная украинская певица и звездный тренер шоу Голос країни 9 Тина Кароль, у которой случилась неприятность с новогодней елкой, восхитила пользователей сети внешним видом без макияжа. На днях поклонники встретили артистку в аэропорту Борисполь и она не отказала в просьбе сделать фото, несмотря на то, что на лице Тины не было ни грамма косметики. Снимки были опубликованы на фан-странице Кароль в Instagram.
Певица была одета в светлую куртку и белый свитер и мило улыбалась.
Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Подписчики отметили в комментариях, что Тина выглядит очень молодо без макияжа и засыпали ее комплиментами.
"Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка";
"Большеглазая красавица";
"Ужас, это вообще законно с годами становиться моложе?";
"Простая, нормальная как все люди и это круто!!!";
"Справжня", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Напомним, ранее Тина Кароль привела в восторг поклонников пикантным фото в пиджаке на голое тело, на котором она выглядит очень счастливой.
Кроме того, Тина Кароль покорила фанов утонченным образом во время появления в студии одного из ведущих украинских каналов.
Также Тина Кароль поделилась впечатлениями от съемок нового сезона шоу "Голос країни", а также рассказала, как ей работается с коллегами-мужчинами. Компанию в креслах звездных тренеров ей составят Монатик, Потап и Dan Balan.
Видео: РБК-Украина