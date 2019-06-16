"Как Барби и Кен": Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем

Поклонники засыпали пару комплиментами и пожеланиями счастья
Алина Гросу, которая 1 июня расписалась со своим женихом Александром, уже показывала поклонникам фото с церемонии и нежные кадры с любимым, однако на них не было четко видно лица мужчины. А опубликованные было свадебные снимки певица почему-то вскоре удалила. Однако наконец пришло время показать миру своего избранника - на своей странице в Instagram она выложила фото с романтической фотосессии с новоиспеченным мужем.
Алина была одета в яркое цветастое платье, а Александр - в черную рубашку и куртку. Влюбленные трогательно позировали в обнимку, смотря при этом прямо в объектив.
Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)
На других кадрах парень нежно целует любимую в лоб или же они с нежностью смотрят друг на друга.
Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)
"Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить", - поделилась счастливая жена Гросу.
Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)
Поклонники поспешили оставить растроганные комментарии, отмечая, что они очень красивая и даже несколько "кукольная" пара и желая им счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Ранее крестная Алины Гросу Ирина Билык проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.
К слову, счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем, на котором он носит ее на руках.