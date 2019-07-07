"Как 16-летняя!": Стройная Ольга Фреймут восхитила сеть фигурой в купальнике

Ольга Фреймут нечасто балует сетевую публику пикантными кадрами и пляжными снимками, а делает упор на утонченные и изысканные образы, а также делится своими рассуждениями и жизненной мудростью. Поэтому новое пляжное фото вызвало повышенный интерес у ее поклонников в Instagram.

Ведущая вместе со старшей дочерью Златой Митчелл отдыхает сейчас на остове Бали. Имено там и было сделано фото в купальнике. Ольга прикрыла лицо рукой от солнца и позирует на песке на побережье Индийского океана.

Под снимком звезда решила порассуждать о старении, а также рассказала любопытные подробности об одной из красивейших женщин в мировой истории.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

"Імператриця Австрії Сісі була дуже гарною, іконою стилю. Але в 34 роки заборонила фіксувати себе на портретах. Не хотіла розчаровувати шанувальників обличчям, яке торкається старість. Як я розумію Сісі, але сормитись себе з роками не варто. З віком знаходжу в обличчі нові риси, яких не було в юності. Впевненість, спокій, життєвий досвід. Хіба це треба ховати?" - поинтересовалась она.

Поклонники знаменитости заверили ее, что Ольга выглядит просто потрясающе, а фигура матери твоих детей и вовсе привела их в восторг.

"Олечка, вы прекрасны", "Як 16-річна дівчинка! Супер!", "Худышка. Везет же!", "Фреймут, Ви така витончена", "Вы отлично выглядите", "Красунечка", "С такой естественной красотой и прятать нечего!", "Вам нiчого приховувати, адже Ви бездоганна!", "Прекрасна фігура, мами трьох", - не скрывали восхищения фолловеры.

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Кстати, 13-летняя Злата также решила не оставать от звездной мамы и показала пару пляжных снимков, в том числе в купальнике.

Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл (instagram.com/zlata_mitchell)

Ранее Ольга Фреймут показала свой отдых в американской Санта-Барбаре.

Напомним, что Ольга Фреймут поделилась трогательным фото в венке, а также на руках с доченькой Евдокией, сделанное в живописных Карпатах.