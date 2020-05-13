Наш кабанчик: Холостяк-9 Добрынин и его избранница умилили подросшим котенком-"ребенком"

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Никита и Даша растрогали фолловеров новым видео с домашним любимчиком

Победители шоу Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова продолжают проводить время на домашней самоизоляции. При этом Даша призналась, что с первым днем послабления карантина уже успела посетить парикмахера и косметолога, чего ей так сильно не хватало ранее. Также пара решила заняться здоровьем своего “пушистого малыша” - котенка по кличке Каспер. Напомним, что чуть больше месяца назад Добрынин осуществил мечту своей избранницы и подарил ей на карантине котенка. Даша даже расплакалась от счастья. А еще заинтриговала фолловеров: “Никита сказал, что этот котенок будет нашей тренировкой перед детками”.

Теперь едва ли не каждый день Холостяк-9 со своей избранницей умиляют поклонников фото и видео с новым членом семьи. И “тренируются стать родителями”.

Как выяснилось, на днях домашний любимчик звездной пары отпраздновал свой день рождения - Касперу исполнилось 3 месяца. Перед тем как отправится к ветеринару Никита и Даша взвесили котенка. И весь процесс подготовки запечатлели на видео. По кадрам видно, как сильно Квиткова привязалась к новому пушистому любимцу. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают "день рождения" Каспера - котенку уже 3 месяца

Тем временем Даша Квиткова опубликовала новый пост, в котором пожаловалась на недобросовестных рекламодателей. Новый жизненный опыт подтолкнул Дашу на важные рассуждения - “Вас будут считать плохим и злым, если вы не будете делать так, как нужно другим”.

“На днях ко мне обратилась компания, которая хотела заказать рекламу. В одном из сообщений они указали следующее: «Мы брали рекламу у одно блогера @имячеловека, за такую сумму... (допустим 10 тыс грн), так вот реклама не окупилась, мы в минусе, да и у нас продукт для определенной аудитории. Хотим скидку».

На это сообщение я ответила спокойно, сказав о том, что это некорректно (как минимум) называть имя блогера, разглашать его гонорар, да и писать о том, что у него плохо зашла реклама. Тем более, что я не запрашивала эти данные. Если у вас есть ограниченый бюджет, вам с этого и стоит начинать: «Мы такая вот компания, у нас вот такой вот бюджет. Были бы очень рады, если бы вы пошли на встречу».

Все. Такое письмо даже звучит приятнее. Я мягко отказала в сотрудничестве (дело не в скидке), так как не уверена, что обо мне потом так писать не будут. В общем, закончилось все тем, что я осталась плохим человеком, который отказался от сотрудничества”, - делится опытом Квиткова.

Напомним, Вика из Холостяк-10 в полупрозрачном платье поразила безупречным total black.