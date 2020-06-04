JULIK описал свой идеальный отдых и раскрыл секреты ухода за собой

JULIK (фото: пресс-служба артиста)

Звездный украинский певец дал нам интервью, в котором поделился правилами удачного отдыха и релакса

В свои 30 лет этот парень выглядит на 20. Хотя большую половину своего времени он уделяет своей работе - это не помеха хорошо выглядеть и чувствовать себя отлично. Сегодня секреты удачного чувства и ухода за собой, мы узнали у Юлика – экс-участника группы DZIDZIO, популярного певца и шоумена.

Знаем, что у тебя очень мало свободного времени. Каждый день ты работаешь над созданием аранжировок к песням и развиваешь свою творческую карьеру. Поделись с нами, сколько времени ты можешь уделить себе и как ухаживаешь за собой?

Действительно, свободного времени в последнее время у меня очень мало. Работаю активно, стараюсь радовать своих поклонников. Если речь идет об уходе за собой, то особых ритуалов или манипуляций я не применяю! Традиционно начинаю свой день с ванно-моющих процедур, завершаю укладкой волос (это на самом деле один из долгих моментов, обычно занимает 5-10 минут). Для того, чтобы удачно уложить волосы, я применяю матовую пасту, именно ее посоветовал мне мой барбер. Дважды в месяц стригусь и ровняю бороду, все очень просто! Именно во время стрижки я отдыхаю, отключаю мозг и просто релаксирую.

JULIK (фото: пресс-служба артиста)

За период работы с DZIDZIO ты посетил едва ли не каждый город, поселок в Украине и за рубежом. Вспомни, как релаксировали перед или после концертов?

Я путешествовал и продолжаю путешествовать - считаю это стилем жизни. В каждом городе я старался уделять внимание своему здоровью и обожал посещать сеть спортивных залов. Именно там я поддерживаю свою физическую форму, время от времени люблю ходить в баню. За период работы в группе я посетил немало СПА-процедур, было столько всего, что и не вспомню (смеется). Помню, что всегда когда приезжали в Трускавец, мы с концертным директором DZIDZIO Андреем всегда любили плавать в бассейнах и частенько парились! Вообще с этим городом связано много воспоминаний.

А что касаемо зарубежных СПА? Можешь сказать, что понравилось, а что - нет?

Хочу выделить только Турцию и Мавкрикий. Именно в этих странах я получил полный спектр рекреационных услуг! На Маврикии были парные, много ледяных комнат для омоложения и большой живописный сад. Ну а еще там я любил ходить в тренажерный зал!

Ты сторонник более активного или пассивного отдыха?

Если честно, то мне для отдыха достаточно лишь 3-4 дня, больше я просто не выдерживаю! Себя могу назвать сторонником как и активного, так и пассивного отдыха - все же люблю иногда просто полежать на пляже и выпить любимого коктейля. Отдаю предпочтение теплым странам: Мавркию, Испании, Турции и другим. Если говорить про неньку-Украину, то здесь в основном отдыхаю в Карпатах и Трускавце.

JULIK (фото: пресс-служба артиста)

Опиши свой идеальный отдых. Каким он должен быть?

Это обязательно должна быть приятная компания - именно от нее очень многое зависит! Температура воздуха выше 20 градусов, большой бассейн и какой-то коктейль! Вообще я люблю целый комплекс. Как-то, помню, после выступления пошли с моим менеджером и другом Серегой в отель (а на дворе зима, снег падает). Сначала заплыв в бассейне, потом джакузи и несколько видов бани - именно то, что расслабляет после утомительного концерта! Часа два мы парились, купались и просто хорошего проводили время. А в тот момент, представьте, какая красота: падает пушистый снег. Красота да и только (смеется). Но в этом году об отдыхе можно только мечтать. Не хочу подвергать опасности родных, поэтому это лето проведем каждый в своих заботах.

Что тебе помогает поддерживать иммунитет и как вообще питаешься?

Уже больше 6 лет пытаюсь питаться правильно и здорово. Люблю легкое мясо с овощами и не калорийные гарниры. Вообще тематика кулинарии - еще одна стихия, в которой я себя чувствую, словно рыба в воде! Когда еще жил в Италии, очень привык и полюбил местные блюда и местные изюминки. Время от времени, когда выпадает возможность (а это практически каждый вечер) стараюсь готовить своей семье вкусности. Свежие овощи, и поменьше химии - залог здоровья. Стараюсь пить полный комплекс витаминов, люблю фреши и смузи - тут все просто. На здоровье своей семьи не экономлю, ведь оно - залог всего, что мы имеем!

JULIK (фото: пресс-служба артиста)

Ранее JULIK рассказывал нам про первый альбом, DZIDZIO и активность в Instagram.

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Автор: Мария Бойко