Всемирно известный украинский танцор снялся в клипе знаменитого Hozier

Украинский актер и артист балета Сергей Полунин снялся в клипе ирландского исполнителя Hozier. Об этом он оповестил в своем профиле Instagram.

Полунин предстал в видео сразу в нескольких ипостасях личности, которые находятся в постоянном конфликте между собой. Но эта борьба со своими демонами не поможет убежать от себя.

"Спасибо, Hozier, за вдохновение! И мои поздравления за волшебную песню!" - выразил танцор благодарность музыканту в своем Instagram-аккаунте.

Под постом подписчики оставили много эмоциональных комментариев о клипе.

"Спасибо за это эстетическое наслаждение", - написал один из вдохновленных пользователей.

"Невероятно красиво, гармонично и завораживающе", - воодушевленно добавил другой.

"Это глубоко. Спасибо за эмоции, Сергей! Всегда восхищает ваше видение танца" - отметил третий.

К слову, украинский артист также снял бальный танец под песню Hozier на трек "Take Me To Church", режиссером которого стал Дэвид Лашапель.

