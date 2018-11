Всесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого Hozier

Відео: YouTube/Hozier

Український актор і артист балету Сергій Полунін знявся в кліпі ірландського виконавця Hozier. Про це він повідомив у своєму профілі Instagram.

Полунін постав у відео відразу в кількох іпостасях особи, які перебувають у постійному конфлікті між собою. Але ця боротьба зі своїми демонами не допоможе втекти від себе.

"Спасибі, Hozier, за натхнення! І мої вітання за чарівну пісню!" - висловив танцюрист подяку музикантові в своєму Instagram-акаунті.

Під постом передплатники залишили багато емоційних коментарів про кліп.

"Спасибі за це естетичну насолоду", - написав один з натхнених користувачів.

"Неймовірно красиво, гармонійно і заворожуюче", - натхненно додав інший.

"Це глибоко. Спасибі за емоції, Сергій! Завжди захоплює ваше бачення танцю" - зазначив третій.

До речі, український артист також зняв бальний танець під пісню Hozier на трек "Take Me To Church", режисером якого став Девід Лашапель.

