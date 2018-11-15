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Всесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого Hozier

Lite » Зірки 15.11.2018 - 19:42

Відео: YouTube/Hozier

Український актор і артист балету Сергій Полунін знявся в кліпі ірландського виконавця Hozier. Про це він повідомив у своєму профілі Instagram.

 

Скріншот з відео (YouTube/Hozier)

Полунін постав у відео відразу в кількох іпостасях особи, які перебувають у постійному конфлікті між собою. Але ця боротьба зі своїми демонами не допоможе втекти від себе.

"Спасибі, Hozier, за натхнення! І мої вітання за чарівну пісню!" - висловив танцюрист подяку музикантові в своєму Instagram-акаунті.

Всесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого HozierВсесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого Hozier

Скріншот поста: (instagram.com/sergeipolunin)

Під постом передплатники залишили багато емоційних коментарів про кліп.

"Спасибі за це естетичну насолоду", - написав один з натхнених користувачів.

"Неймовірно красиво, гармонійно і заворожуюче", - натхненно додав інший.

"Це глибоко. Спасибі за емоції, Сергій! Завжди захоплює ваше бачення танцю" - зазначив третій.

Всесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого HozierВсесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого Hozier

Скріншот коментарів: (instagram.com/sergeipolunin)

До речі, український артист також зняв бальний танець під пісню Hozier на трек "Take Me To Church", режисером якого став Девід Лашапель.

Раніше ми писали, що українська фотограф і модель Кейт Адервуд знялася в новому ролику парфуму від Dior.

Нагадаємо також, що Соловій Христина зняла у своєму новому кліпі самого популярного видеоблогера.

До речі, відомий український танцюрист Сергій Полунін заявив про бажання об'єднати Україну і Росію.

Відео: РБК-Україна

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