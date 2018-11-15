Всесвітньо відомий український танцюрист знявся в кліпі знаменитого Hozier

Відео: YouTube/Hozier
Український актор і артист балету Сергій Полунін знявся в кліпі ірландського виконавця Hozier. Про це він повідомив у своєму профілі Instagram.
Скріншот з відео (YouTube/Hozier)
Полунін постав у відео відразу в кількох іпостасях особи, які перебувають у постійному конфлікті між собою. Але ця боротьба зі своїми демонами не допоможе втекти від себе.
"Спасибі, Hozier, за натхнення! І мої вітання за чарівну пісню!" - висловив танцюрист подяку музикантові в своєму Instagram-акаунті.
Скріншот поста: (instagram.com/sergeipolunin)
Під постом передплатники залишили багато емоційних коментарів про кліп.
"Спасибі за це естетичну насолоду", - написав один з натхнених користувачів.
"Неймовірно красиво, гармонійно і заворожуюче", - натхненно додав інший.
"Це глибоко. Спасибі за емоції, Сергій! Завжди захоплює ваше бачення танцю" - зазначив третій.
Скріншот коментарів: (instagram.com/sergeipolunin)
До речі, український артист також зняв бальний танець під пісню Hozier на трек "Take Me To Church", режисером якого став Девід Лашапель.
Раніше ми писали, що українська фотограф і модель Кейт Адервуд знялася в новому ролику парфуму від Dior.
Нагадаємо також, що Соловій Христина зняла у своєму новому кліпі самого популярного видеоблогера.
До речі, відомий український танцюрист Сергій Полунін заявив про бажання об'єднати Україну і Росію.
Відео: РБК-Україна