Христина Соловий сняла в своем новом клипе самого популярного видеоблогера

Видео: YouTube/Христина Соловій

Певица Христина Соловий и самый популярный украинский видеоблогер Ян Гордиенко, более известный как ЯнГо, снялись в клипе на песню "Шкідлива Звичка", релиз которой состоялся 10 октября.

"Христина Соловий и Ян Гордиенко оказались рядом в львовском трамвае, а лейтмотивом поездки и навеянных ею воспоминаний стала новая песня Христины", - говорится в аннотации к видео.

Отметим, что видео создано в рамках коллаборации украинских артистов и блогеров как спецпроект к запуску YouTube Music в нашей стране.

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Добавим, что на основной канал блогера Яна Гордиенко, который родом из Краматорска, подписано 4,3 млн человек, а видео на нем собрали суммарно 415 млн просмотров.

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Напомним, 26 октября Соловий представила альбом авторских песен "Любий Друг". Эта пластинка, по словам артистки, вдохновлена личными историями и воспоминаниями, ностальгией по ним. Саунд альбома наполнен ностальгической кинематографической атмосферой, а лирика чувствительной иронией.

Видео: РБК-Украина