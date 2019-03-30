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Итальянские каникулы: дочь Поляковой похвасталась прогулкой на гондоле

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 14:06
Итальянские каникулы: дочь Поляковой похвасталась прогулкой на гондоле
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка с грустью отметила, что пора уже возвращаться в школу

14-летняя дочь Оли Поляковой Маша растет вся в маму - настоящей длинноногой красоткой, девушка также с удовольствием ведет блог в Instagram и делится с поклонниками красочными фото и рассказами. Так, в марте она отправилась на каникулы в солнечную Италию. После прогулки в стильном наряде по величественной Флоренции юная Полякова отправилась в знаменитый город на воде - Венецию.

И конечно же, в первое посещение этого города следует обязательно прокатиться на гондоле, что Маша и сделала. Она опубликовала яркое фото, на котором сидит в лодке, плывущей по одному из многочисленных венецианских каналов. 

"Это был последний день в Италии, теперь пора в школу, а вы соскучились по школе?" - прокомментировала публикацию девочка.

Итальянские каникулы: дочь Поляковой похвасталась прогулкой на гондоле

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети тут же бросились писать, какая Маша красотка, и что в школу им совершенно не хочется.

  • "Не очень, если честно"
  • "Нееееттт"
  • "По школе нет, по ДРУЗЬЯМ"
  • "Вау, у тебя очень красивое лицо"
  • "Красотка"
  • "Если чесно не очень! Ти супер"
  • "Хорошо тебе, Маша"
  • "Хочу обратно в Италию("
  • "Нет, по школе не соскучилась, а по твоим фоткам да))"
  • "Просто красоточка. ТОР милаааа"
  • "Королева! ты лучшая"

Напомним, ранее дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - девушка заметно похудела и явно готова к лету.

Мы также писали, что Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье.

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