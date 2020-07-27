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Искусно скрывали: Потап поставил на уши сеть фото с двойней на руках

Понедельник 27 июля 2020 15:42
Искусно скрывали: Потап поставил на уши сеть фото с двойней на руках
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Рэпер показал интригующий снимок с детьми

Пока Настя Каменских отдыхает в Турции, Потап занят творческим процессом. Он остался в Киеве и по-настоящему удивил поклонников свежим снимком. На фото рэпер позирует в компании участников своей группы MOZGI дяди Вади и Алексея Завгороднего (Позитива).

На руках счастливый Потап держит двойню. По крайней мере рэпер сам решил намекнуть на то, что в конвертах и одеялах именно дети.

"Кто отец?" - оставил интригующую подпись рэпер. Юмор продюсера оценили Надя Дорофеева и Владимир Остапчук, а также поклонники артиста. Многие из них отметили, что ему пора задуматься о пополнении в семье всерьез. Фаны предположили, что участники группы MOZGI просто снимают новый клип.

Искусно скрывали: Потап поставил на уши сеть фото с двойней на руках

Потап с детьми на руках позировал в компании дяди Вади и "Позитива" (Фото: instagram.com/realpotap)

Это только начало: Потап рассказал о своих свадьбах с Каменских и показал фото

  • Вам идет. Надо воплощать в реальность
  • Отец совсем не из вас! Отец чужой молодой человек...А вам, Лешка, уже пора. Давайте с Настей уже рожайте самую прекрасную малышку
  • Я так понимаю скоро новый клип, ждем
  • Фильм снимают с детьми
  • Потап, Вам очень идет!
  • Какая разница, когда такая звездная компания. Кто то из вас биологический, а кто то станет крестным!
  • Кто держит, тот и отец
  • Настя искусно скрывала свою беременность

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских удивила сменой цвета волос и показала свой новый образ.

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