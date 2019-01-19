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"Искренность и позитив": DZIDZIO оригинально "крестил" фанатов (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.01.2019 - 12:27
"Искренность и позитив": DZIDZIO оригинально "крестил" фанатов (видео)
Михаил Хома / Кадр из клипа к песне "Моя любов" DZIDZIO

Исполнитель поздравил украинцев находясь в больнице

Известный украинский певец Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, поздравил своих поклонников с великим православным праздником – Крещением Господним. До этого артист записывал трогательное поздравление с Рождеством, в этот раз ролик вышел более забавным. Видео "крещения" своих фанатов DZIDZIO опубликовал в своем профиле в Instagram.

Певец очень оригинально поздравил своих поклонников: он пожелал им всех благ и "крестил" поклонников, вероятно, веткой укропа.

"По случаю такого прекрасного праздника я хочу окропить всех своих подписчиков. Будьте здоровы, веселы, а будьте счастливы, богаты! Христос крестился в реке Иордан!" – поздравил украинцев DZIDZIO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Видео: (instagram.com/dzidzio)

Фанаты поблагодарили исполнителя и отметили, что он очень искренний и позитивный человек вне своего сценического образа.

"Михаил, Дзидзьо очень классный и позитивный персонаж) Но под его маской - невероятно замечательный человек с искренней любовью к украинским традициям, украинскому языку. Своей подлинностью вы несете такую ​​искренность и позитив, просто не подобрать слова) Удивляет) Будьте таким и далее)", "Спасибо", "Да благодарим, но пусть идут в церковь, ты не священник", "Благодарю, очень приятно. Вас тоже с праздником", - пишут фанаты.

&quot;Искренность и позитив&quot;: DZIDZIO оригинально &quot;крестил&quot; фанатов (видео)

&quot;Искренность и позитив&quot;: DZIDZIO оригинально &quot;крестил&quot; фанатов (видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Напомним, что Дзидзьо ждет длительная реабилитация после нападения.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит суд разрешить задержать нападавших на Дзидзьо.

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