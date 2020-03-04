Ирина Федышин призналась, сколько брат-депутат вложил в нее

Постеры Ирины Федышин украшают всю страну, а сама она собирает полные концертные залы. В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певица рассказала, сколько денег в нее вложил троюродный брат, владелец крупнейшего оптового рынка Львовщины, и кто на самом деле раскрутил проект под названием «Ирина Федышин».

Об этой артистке знают даже в самом отдаленном уголке нашей страны. Она не отказывается ездить со своими выступлениями по селам и ПГТ. А ее хиты звучат чуть ли не из каждого радиоприемника. Пока все звезды отдыхали на зимних каникулах, Федышин работала, не покладая рук. Только в январе у нее было около 25 концертов.

Но популярности певицы СМИ приписывают меценатство брата – народного депутата и владельца крупнейшего оптового рынка сельскохозяйственной продукции во Львове Романа Федышина.

«Никто не хочет верить, что это Ира Федышин своим упорным трудом (прим. – достигла). Все начинают искать подводные камни. Ага, значит есть брат, значит брат вложил кучу денег, кучу миллионов, поэтому она стала такая крутая. Рома мне троюродный. Или кому-то так братья помогают вам, уважаемые мои, что вы так рассказываете, что там миллионы? У каждого есть своя семья, все заботятся, прежде всего, о своих детях», – поделилась Ирина Федишин в эфире канала «Украина».

Ирина Федишин (фото: ТК «Украина»)

Впрочем, чтобы в конце концов закрыть эту тему, певица призналась – в ее развитие, как артистки, троюродный брат все-таки вложил определенную сумму.

«Это была очень незначительная сумма средств. Не тысячи долларов. Не знаю, какой-то мы писали спонсорский проект, просили на первый сольный концерт. Где 5-10 тысяч гривен, он был генеральным партнером», – отметила Федышин.

Артистка признается: счастливый билет вытащила тогда, когда встретила своего будущего мужа, а сейчас ее продюсера Виталия Човника. Они познакомились на концерте, где 18-летняя девушка выступала в составе малоизвестного коллектива. И Човник, который в то время работал на радиостанции, сразу увидел в молодой амбициозной певице будущую суперзвезду. Уже через полгода старше на 4 года мужчина сделал Федышин предложение руки и сердца, а вместе с тем уволился с радиостанции, переехал из Ивано-Франковска во Львов и все силы начал вкладывать в карьеру любимой.

«Виталий очень настойчив, как оказалось. И я ему благодарна за все, что он делает. Потому что все, к чему мы пришли, это во многом его заслуга», – заверила певица в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

3 года назад по всей стране висели постеры о предстоящем концерте Ирины Федышин во Дворце «Украина». Такая реклама стоит бешеных денег – один постер, как минимум, 600 долларов, а их было тысячи. Тогда Виталий, говорит певица, пошел ва-банк.

«На тот момент уже немножко насобиралось, мы уже много гастролировали. Но с другой стороны, было еще, где мы могли взять в заем, чтобы сделать этот концерт в Киеве. Мы знали, что все будет хорошо. У меня муж такой – мне с ним повезло. Он у меня по минусам не идет. Виталий не жалел денег на свою жену. Это было не дешево, но я не вникаю в эти дела», – откровенно рассказала Ирина.

Сколько это стоило, певица не говорит. Но отмечает, что одним концертом такую ​​большую сумму не отобьешь.

«Концерты, которые делаются в Киеве, ты не отобьешь. Они имиджевые. Реклама очень дорогая. Но каждый артист делает. А если ты делаешь, то должен понимать, что на нем не заработаешь, зарабатывают на других концертах, – убеждает Федышин в эфире канала «Украина». – Например, есть зал во Львовской области в среднем на 300 мест, 150 приставных. Билет стоит 250 гривен. Это 75 тысяч гривен. Реально – продается все. Ты приезжаешь в этот городок, там очень редко кто-то дает концерты, и люди хотят посмотреть. Билет ставишь недорогой, и все равно собирается сумма. А если в том городке сделать еще 2 концерта, то сумма нормальная, а расходов немного».