Ирина Билык призналась, по какому принципу выбирает мужчин

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина также рассказала об отношениях между родителями

Талантливая, очаровательная и загадочная, ее песни любят миллионы, а ее саму – боготворят сотни мужчин. Ирина Билык не делает особой тайны из личной жизни. Но об одном человеке она почти никогда не рассказывала – о своем отце. В эксклюзивной рубрике «Звездные папы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» певица призналась, почему отец не поддерживал ее решение стать артисткой и из-за чего звезда называет своего отца украинским Брэдом Питтом.

Сегодня Ира вспоминает истории, связанные с ее отцом, и улыбается. Звезда признается – ее отец был еще тем «юмористом». Но при этом, к ее обучению относился очень серьезно. И мечтал, чтобы дочь пошла его путем в профессии.

«Мои родители никогда не думали, что я буду известной, стану любимой певицей в стране. Они меня хотели пристроить на завод, чтобы я была инженером. И постоянно говорили: «Зачем тебе эта музыка, зачем ты играешь на фортепиано?» Но когда увидели, что не могут справиться с моей страстью, купили мне старое пианино «Украина», – рассказала Ирина Билык в программе «Ранок з Україною».

Ирина Билык с мужем Асланом (фото: instagram.com/bilyk_iryna/)

И уже в десять лет Билык была звездой! На ее школьные выступления приходили со всего города, даже мальчишки из других школ, которые сравнивали молодую певицу с Кейт Буш. Да и отец своей «звездочкой» очень гордился – делал все, чтобы Ирина чувствовала себя принцессой. Однако кое-чего девушке все же не хватало.

«Родители меня любили, хорошо одевали, доставали одежду по блату. И туфли из Чехии... у меня очень много обуви – это, наверное, любовь с детства, – комментирует певица. – Но тогда они не верили в то, что я могу стать известной. Только когда мне после школы предложили записаться на радио, когда я начала сама зарабатывать деньги на своих концертах – родители начали ко мне относиться немножко по-другому... и начали поддерживать».

И хотя родители начали поддерживать артистку в творчестве, к её мужчинам отец относился с опасением.

«Папа всегда приходил в гости и любил называть меня «дочка», к старшему сыну говорил: «Ой, ты мой щегол». А к мужчинам он, может, и ревновал меня, но был очень хороший – его доброта во мне живет. А о нем все вспоминают, как о красавце. Он у меня был красивее Бреда Питта молодого!» – поделилась Ирина Билык в эфире канала «Украина».

Ирина признается – подсознательно она всегда выбирала мужчин, чем-то похожих на ее отца:

«Я люблю красивых мужчин, добрых и непредсказуемых. У меня папа мог говорить с мамой минуту об одном, потом о другом, что-то выкрикивал, немножко скандал делался, но это была такая бутафория, театр своеобразный. У меня тоже это есть».

А еще правдивая Ирина признается – отец очень редко ходил на ее концерты, ведь ему было достаточно того, что ее любят люди. И Билык от него ничего не требовала. Она всегда чувствовала его молчаливую поддержку. И сама всегда поддерживала отца. В прошлом году отца Ирины Билык не стало. Он умер в свой 75-й день рождения. Артистка признается – они с мамой чувствовали, что это должно было произойти, но отец от помощи врачей отказался. Об отце Ирина вспоминает часто, но без слез. Потому что чувствует: он и сейчас рядом. Билык не скрывает и гордится тем, что очень похожа на своего папу. И каждый день благодарит его за жизнь.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, чем занимается на карантине.