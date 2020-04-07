Это очень нелегко: Ирина Билык рассказала, чем занимается на карантине

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица готовит вкусняшки и занимается сыночком

Сложно поверить, но 6 апреля знаменитой украинской певице Ирине Билык исполнилось 50 лет! Артистка прекрасно выглядит и полна энергии - в честь юбилея она планировала тур по Украине, к которому готовилась полгода, однако пандемия коронавируса и карантин внесли свои коррективы - концерты пришлось перенести. Однако поп-дива не унывает и наслаждается общением с семьей - карантин она проводит с мамой и младшим сыночком Табризом. В интервью “Вести.ua” звезда рассказала, чем она занимается на самоизоляции и как относится к сложившейся ситуации.

"Я очень долго готовилась к своему юбилейному туру, но видно так было задумано Богом, чтобы мне никогда не исполнялось 50 и все юбилейные торжества отменились из-за карантина", - призналась Билык.

По словам певицы, ей давно хотелось больше времени проводить дома с семьей - и вот это желание неожиданно исполнилось.

"Я давно мечтала побыть дома месяц или два. И не скрою, что думаю, а может быть это мои желания настолько сильные, что весь земной шар остановился. Да, я говорила о том, как бы я хотела побыть дома пару месяцев и просто ничего не делать. И только я это произнесла, буквально через неделю грянул карантин", - отметила артистка.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Появившееся время дало ей возможность навести порядок в доме и наконец разобрать концертные наряды, а также лучше заботиться о сыночке.

"Я давно мечтала разобраться с вещами в своем доме. У меня много чемоданов с костюмами. Все они были свалены в отдельные кучки. И незадолго до карантина я, странным образом, но купила три шкафчика, куда хотела все сложить. Но у меня же юбилейный тур, вот шкафы и “гуляли”. И вот теперь у меня есть время все красиво разложить. Да что там шкафы… У меня теперь есть время даже ночью спать со своим младшим сыном в кровати, менять пеленки, менять его одежду, просыпаться среди ночи. Это очень нелегко, но мне это нравится делать", - поделилась Ирина.

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Конечно же, не обходится и без готовки - однако артистка старается не слишком этим увлекаться, чтобы не набрать лишнего.

"Сидя на карантине дома, я отношусь к еде избирательно. И та еда, которую я готовила раньше, практически исчезла с моего стола. Основа моего питания - это гречка и овощные салаты. Иногда это может быть кусочек сыра. Но, если честно, я очень слежу за тем, чтобы не поправиться. Потому что карантин однажды закончится, а я обязана выйти из него такой же стройной, красивой, какой уходила в этот вынужденный отпуск. Еще один стимул мало есть - мои наряды, которые не дают мне возможности поправиться", - рассказала исполнительница.

Напомним, именинница Ирина Билык сделала неожиданные признания о муже Аслане Ахмадове и сыне. При этом певица назвала себя "хитрой женой".