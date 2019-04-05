"Интимный момент": Вика из НеАнгелов насмешила видео верхом на коне

Девушка весело провела время на верховой прогулке
Участница популярной группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно "засветила" любимого мужчину, решила провести время активно и интересно - девушка отправилась на верховую прогулку. На своей странице в Instagram артистка поделилась фото и видео верхом на коне, а также показала кое-что забавное.
Как оказалось, во время прогулки произошел небольшой конфуз - конь певицы захотел пописать и сделал это прямо во время съемки, когда Вика сидела у него на спине. Ее это весьма позабавило и она пошутила, что это у них такой "интимный момент".
"И такое тоже бывает, все мы живые", - философски заметила певица в кадре.
"Я так загнала этого коня, что его мочевой пузырь не выдержал", - с юмором подписала она видео.
Видео: (instagram.com/vikanablack)
Судя по всему, подобный опыт исполнительнице очень понравился и она даже призналась на камеру, что хотела бы иметь собственную лошадь.
Подписчики звезды также поспешили поделиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях.
Напомним, что Вика из "НеАнгелов" показала мечтательную прогулку вдоль побережья в Мариуполе.
Ранее Виктория из группы "НеАнгелы" взбудоражила аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.