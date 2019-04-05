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"Интимный момент": Вика из НеАнгелов насмешила видео верхом на коне

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 15:24
"Интимный момент": Вика из НеАнгелов насмешила видео верхом на коне
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Девушка весело провела время на верховой прогулке

Участница популярной группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно "засветила" любимого мужчину, решила провести время активно и интересно - девушка отправилась на верховую прогулку. На своей странице в Instagram артистка поделилась фото и видео верхом на коне, а также показала кое-что забавное.

Как оказалось, во время прогулки произошел небольшой конфуз - конь певицы захотел пописать и сделал это прямо во время съемки, когда Вика сидела у него на спине. Ее это весьма позабавило и она пошутила, что это у них такой "интимный момент".

"И такое тоже бывает, все мы живые", - философски заметила певица в кадре.

"Я так загнала этого коня, что его мочевой пузырь не выдержал", - с юмором подписала она видео.

Видео: (instagram.com/vikanablack)

Судя по всему, подобный опыт исполнительнице очень понравился и она даже призналась на камеру, что хотела бы иметь собственную лошадь.

Подписчики звезды также поспешили поделиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях.

  • "Класс! Ваш Инстаграм - просветительский! Впервые увидала, как пи́сает конь"
  • "Загнала жеребца, так сказать...."
  • "Конь красавчик"
  • "А фізіологічні потреби ніхто не відміняв))) перша ланка Піраміди Маслоу написана не лише людям"
  • "Вика, что ты с ним сделала?"
  • "Все, дальше не поедет-весь бензин вытек"
  • "Вау! Полезная прогулка"
  • "Впервые вижу"
  • "Ааа))) это жесть"
  • "Зато у него прическа классная!"

Напомним, что Вика из "НеАнгелов" показала мечтательную прогулку вдоль побережья в Мариуполе.

Ранее Виктория из группы "НеАнгелы" взбудоражила аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.

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