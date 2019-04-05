"Інтимний момент": Віка з НеАнгелів насмішила відео верхи на коні

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Дівчина весело провела час на верховій прогулянці

Учасниця популярної групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка нещодавно "засветила" коханого чоловіка, вирішила провести час активно та цікаво - дівчина відправилася на верхову прогулянку. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото і відео верхи на коні, а також показала дещо кумедне.

Як виявилося, під час прогулянки стався невеликий конфуз - кінь співачки захотів помочитися і зробив це прямо під час зйомки, коли Віка сиділа у нього на спині. Її це дуже потішило і вона пожартувала, що це у них такий "інтимний момент".

"І таке теж буває, всі ми живі", - філософськи зауважила співачка в кадрі.

"Я так загнала цього коня, що його сечовий міхур не витримав", - з гумором підписала вона відео.

Відео: (instagram.com/vikanablack)

Судячи з усього, подібний досвід виконавиці дуже сподобався, і вона навіть на камеру зізналася, що хотіла б мати власного коня.

Підписники зірки також поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого в коментарях.

"Клас! Ваш Instagram - просвітницький! Вперше побачила, як пісяє кінь"

"Загнала жеребця, так сказати...."

"Кінь красунчик"

"А фізіологічні потреби ніхто не відміняв))) перша ланка Піраміди Маслоу написана не лише людям"

"Віка, що ти з ним зробила?"

"Все, далі не поїде-весь бензин витік"

"Вау! Корисна прогулянка"

"Вперше бачу"

"Ааа))) це жесть"

"Зате у нього класна зачіска!"

Нагадаємо, що Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.

Раніше Вікторія з групи "НеАнгели" розбурхала апетитними формами в бікіні під час відпочинку на острові Балі.