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"Інтимний момент": Віка з НеАнгелів насмішила відео верхи на коні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2019 - 15:24
"Інтимний момент": Віка з НеАнгелів насмішила відео верхи на коні
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Дівчина весело провела час на верховій прогулянці

Учасниця популярної групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка нещодавно "засветила" коханого чоловіка, вирішила провести час активно та цікаво - дівчина відправилася на верхову прогулянку. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото і відео верхи на коні, а також показала дещо кумедне.

Як виявилося, під час прогулянки стався невеликий конфуз - кінь співачки захотів помочитися і зробив це прямо під час зйомки, коли Віка сиділа у нього на спині. Її це дуже потішило і вона пожартувала, що це у них такий "інтимний момент".

"І таке теж буває, всі ми живі", - філософськи зауважила співачка в кадрі.

"Я так загнала цього коня, що його сечовий міхур не витримав", - з гумором підписала вона відео.

Відео: (instagram.com/vikanablack)

Судячи з усього, подібний досвід виконавиці дуже сподобався, і вона навіть на камеру зізналася, що хотіла б мати власного коня.

Підписники зірки також поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого в коментарях.

  • "Клас! Ваш Instagram - просвітницький! Вперше побачила, як пісяє кінь"
  • "Загнала жеребця, так сказати...."
  • "Кінь красунчик"
  • "А фізіологічні потреби ніхто не відміняв))) перша ланка Піраміди Маслоу написана не лише людям"
  • "Віка, що ти з ним зробила?"
  • "Все, далі не поїде-весь бензин витік"
  • "Вау! Корисна прогулянка"
  • "Вперше бачу"
  • "Ааа))) це жесть"
  • "Зате у нього класна зачіска!"

Нагадаємо, що Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.

Раніше Вікторія з групи "НеАнгели" розбурхала апетитними формами в бікіні під час відпочинку на острові Балі.

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