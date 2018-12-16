"Интересный опыт": Олег Винник рассказал, что сделал впервые в жизни

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Музыкант признался, что ему понравилось

Популярный украинский певец и шоумен Олег Винник решил поделиться со своими подписчиками новым жизненным опытом. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Так, певец признался, что вчера решил впервые принять участие в спортивных соревнованиях.

"Интересный опыт", - резюмировал он.

Фото: Олег Винник принял участие в спортивных соревнованиях (instagram.com/olegg.vynnyk)

Обратим внимание, что Винник сопровождал это все фотографией в спортивной форме, на что отреагировали фанатки певца.

"Думаю, в соревнованиях вы победили", - сказала пользователь Вера КОпчан.

"Это ж круто. Побед вам всегда и во всем", - подчеркнула юзер Надежда Тижбир.

"Круто! Молодец, красавчик", - сказала юзер Таня Ушакова.

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Винник стал лучшим певцом года.

А также рассказывали о том, что Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.