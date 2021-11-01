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Imagine Dragons едут в Украину: вспомните их хиты и откройте для себя новые шедевры (видео)

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 16:08
Imagine Dragons едут в Украину: вспомните их хиты и откройте для себя новые шедевры (видео) Imagine Dragons едут в Киев (фото: instagram.com/imaginedragons)
Автор: Дмитрий Войналович

Imagine Dragons снова едут в Украину. 3 июня 2022 года легендарная американская группа устроит шоу на столичном НСК "Олимпийский".

Мы предлагаем вместе с вами вспомнить самые громкие хиты Imagine Dragons, которые обязательно прозвучат в Киеве, а также насладиться их новыми клипами и треками.

Топ лучших видео Imagine Dragons

Believer


Natural


Radioactive


It's Time


Roots


Топ новых песен Imagine Dragons

Wrecked


Follow You


My Life


#1


Enemy


Добавим, что Imagine Dragons объявили европейские даты своего тура "Mercury" 1 ноября.

Он начнется 30 мая в Праге и охватит 18 городов Старого Света.

Также рокеры сыграют на нескольких крупных фестивалях: I-Days в Италии, Pinkpop в Нидерландах, Rock Werchter в Бельгии и других.

Если вы не имеете возможности посетить киевское шоу, то можете поехать на концерт любимой группы в такие города:

  • 30 мая - Прага, Чехия
  • 1 июня - Рига, Латвия
  • 9 июня - Берн, Швейцария
  • 11 июня - Милан, Италия
  • 14 июня - Ганновер, Германия
  • 16 июня - Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
  • 19 июня - Ландграаф, Нидерланды
  • 27 июня - Кенген, Норвегия
  • 29 июня - Гдыня, Польша
  • 2 июля - Верхтер, Бельгия
  • 5 июля - Берлин, Германия
  • 7 июля - Мадрид, Испания
  • 9 июля - Лиссабон, Португалия
  • 14 июля - Менхенгладбах, Германия
  • 16 июля - Париж, Франция

Imagine Dragons едут в Украину: вспомните их хиты и откройте для себя новые шедевры (видео)

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)

5 и 7 июня Imagine Dragons будут выступать в России.

Imagine Dragons едут в Украину: вспомните их хиты и откройте для себя новые шедевры (видео)

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)

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