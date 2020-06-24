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Илон Маск умилил видео с новорожденным сыном: привет, малыш Икс

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2020 - 10:45
Илон Маск умилил видео с новорожденным сыном: привет, малыш Икс
Илон Маск (фото: flickr.com/Susan_Moore_CoolFollow)

Илон Маск поговорил со своим новорожденным сыном

Илон Маск умилил своих поклонников со всего мира. Дело в том, что мать 48-летнего американского предпринимателя и изобретателя Мэй Маск опубликовала в своем Instagram видео, где счастливый отец держит новорожденного сына.

Свой пост Мэй подписала лаконично: "Маск и Икс".

"Привет, малыш Икс. Это говорит твой папа", - говорит на видео Илон своему сынишке.

Илон Маск умилил видео с новорожденным сыном: привет, малыш Икс

Илон Маск с X Æ A-Xii (фото: twitter.com/elonmusk)

Напомним, что Илон Маск и его супруга Клэр Буше (настоящее имя певицы Grimes) стали родителями 4 мая. Бизнесмен сразу после того, как малыш появился на свет, ошарашил общественность заявлением: Маск заявил, что назвал сына X Æ A-12. Да-да, именно так.

Но так как законы штата Калифорния суровы даже к гениальным изобретателям-миллионерам, Маск и его супруга вынуждены были изменить имя ребенка. Но не сильно. Любящие родители просто заменили "12" римскими "Xii". Звучит имя малыша, как и раньше - Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск - изменилось лишь его написание.

Добавим также, что Илон Маск уже имеет пятерых детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон.

Отметим, что Клэр Буше имеет украинские корни. Бабушка Grimes была украинкой, сама избранница Маска однажды признавалась, что неравнодушна к борщу.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Илон Маск
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