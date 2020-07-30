Икона стиля: Маша Ефросинина покорила эффектным образом в "хищном" платье

Телеведущая выгуляла в Одессе воздушный наряд
Известная ведущая Маша Ефросинина в повседневной жизни предпочитает удобные наряды в спортивном стиле и не боится показаться без макияжа. А вот на светских выходах и съемках она регулярно восхищает своим чувством стиля и идеально подобранными образами. Сейчас знаменитость отправилась по работе в Одессу, где похвасталась эффектным аутфитом.
Маша поделилась видео, на котором она красиво дефилирует по гостиничному коридору. При этом на ведущей - воздушное черно-серебристое платье в пол с трендовым анималистичным принтом. Она подчеркнула талию поясом и дополнила лук блестящими босоножками на шпильке.
Массивные серьги, красиво собранные волосы и яркий макияж завершают стильный образ Ефросининой.
"Приезжать в Одессу по работе надо уметь", - прокомментировала ролик артистка.
Пользователи сети остались в восторге и засыпали Машу комплиментами.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина с мужем вышли в свет в стильных нарядах и покорили поклонников.