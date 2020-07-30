Икона стиля: Маша Ефросинина покорила эффектным образом в "хищном" платье

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая выгуляла в Одессе воздушный наряд

Известная ведущая Маша Ефросинина в повседневной жизни предпочитает удобные наряды в спортивном стиле и не боится показаться без макияжа. А вот на светских выходах и съемках она регулярно восхищает своим чувством стиля и идеально подобранными образами. Сейчас знаменитость отправилась по работе в Одессу, где похвасталась эффектным аутфитом.

Маша поделилась видео, на котором она красиво дефилирует по гостиничному коридору. При этом на ведущей - воздушное черно-серебристое платье в пол с трендовым анималистичным принтом. Она подчеркнула талию поясом и дополнила лук блестящими босоножками на шпильке.

Массивные серьги, красиво собранные волосы и яркий макияж завершают стильный образ Ефросининой.

"Приезжать в Одессу по работе надо уметь", - прокомментировала ролик артистка.

Пользователи сети остались в восторге и засыпали Машу комплиментами.

Пушка

Очень стильно

Через экран чувствую запах женщины....настоящей женщины!

Вы очень красивая

Відчувається смак і шик!!!

Божественно красиво

Ой Маша,что Вы с нами делаете!!))Хватить уже так блистать!!)это невыносимо

Неймовірна

Просто сногсшибательно

Вы как пантера))) Очень стильно и гармонично!!

Вау, яка ви жіночна і сексуальна

все таки Вы не ошиблись, когда стригли челку! бомбезно подчеркивает каждый образ

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина с мужем вышли в свет в стильных нарядах и покорили поклонников.