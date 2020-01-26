Икона стиля: Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица продемонстрировала свою одежду, в которой она была на шоу Голос країни

Популярная украинская певица Джамала, которая недавно призналась, как ее утомляет собственный сын, продемонстрировала луки, в которых она была на шоу Голос країни. Артистка опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

Джамала подчеркнула, что Голос країни - уникальный проект, который позволял ей меняться, менять, а также учить и учиться.

"Эксперименты, импровизации, спонтанные дуэты с участниками, тренерами, изменения образов (где, как не на таком шоу играть с одеждой?)" – написала певица.

Она также подчеркнула, что временами было сложно эмоционально чувствовать разочарование участников после отказа, их обиды, и волнение перед выступлениями.

"Как наставник двух сезонов Голос країни и одного Голос діти скажу, что это очень серьезное испытание для всех сторон", - отметила Джамала.

Она поприветствовала новый тренерский состав шоу, и пожелала им хорошего сезона и мужества.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.

Волшебная как всегда!!!

Красавица;

Образы топчик особенно желтый костюм и с косичками;

Икона стиля!!!Оставайся собой Джамала!

Скриншоты с instagram

Напомним, что Джамала разоткровенничалась о трудностях семейного отдыха. Певица озвучила плюсы зимнего путешествия в Египет.