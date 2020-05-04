Игры на раздевание и воровство: Холостяк 9 с невестой сделали личные признания на камеру

Фото: Никита Добрынин и Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пара честно ответила на вопросы личного характера

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова из-за карантина вынуждены были перенести свадьбу, которую планировали отметить 23 мая – теперь свадебные перезвоны прозвучат для влюбленных только осенью, но они не унывают. Пара проверяет свои отношения на прочность в самоизоляции, а заодно получила возможность еще лучше узнать друг друга. Так, Никита и Даша для канала "Интертоп" приготовили три полезных коктеля и продегустировали напитки, а также попутно сыграли в гру "было/не было" и ответили на откровенные и порой неудобные вопросы.

Никите пришлось рассекретить очень личные подробности о себе. Например, он заявил, что ему предлагали протекцию по работе за интим. "Мне предлагали на заре моей карьеры", - признался Никита. Он также рассказал, что его преследовали поклонники. "Письма писали, под студией радио стояли", - вспомнил Никита.

Даша же играла в карты на раздевание, тайно читала чужую переписку, как-то даже стащила батончик в магазине и мелочь у водителя маршрутки, а также пробовала на вкус кошачий и собачий корм. "Как сухарики. У нас кошечка появилась, мы сейчас придем домой, ты попробуешь", – обратилась она к Никите, который ни разу не посягал на еду для животных.

Фото: Никита Добрынин и Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пара честно заявила, что сплетничала о представителях шоу-бизнеса. "Мы ничего плохого не говорили. Мы всех любим", - уточнила Даша.

Также влюбленные обсудили пикантную тему home video. Никита признался, что никогда не записывал подобные ролики. "Я тебя уговаривала, но ты отказался", - со смехом выдала секрет Даша. Кроме того, в их доме имеется "Камасутра", но не в виде книги, а в виде игры.

Девушка проговорилась, что прятала еду от других. "Моя мама как-то меня раскрыла. У меня под подушкой было печенье, и даже шашлычок был припрятан", - призналась она. В семье у девушки было строго с порядком.

"Нас мама учила не выбрасывать мусор на землю. Когда она видела, что мы это делаем, она давала нам перчаточку и мы ходили по всему району и собирали весь мусор. Учились, что нельзя выбрасывать ничего на улице", - рассказала Даша.

Напомним, что ранее Никита Добрынин дал совет парам, как не рассориться и не испортить отношения на самоизоляции.