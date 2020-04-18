Почти "Камасутра": Холостяк 9 с невестой впечатлили оригинальной тренировкой

Фото: Никита Добрынин и Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Парочка показала необычные парные упражнения

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова стараются разнообразить свою самоизоляцию и сделать домашние будни интересными и насыщенными. Парочка обожает смотреть сериалы и вместе готовить, а недавно у них появился малыш – милый котенок по кличке Каспер, который сразу стал любимцем поклонников пары. Даша призналась, что питомец – тренировка перед детками, и ей доставляет огромное удовольствие заботиться о крошке. А Никита даже на карантине не сбавляет обороты и продолжает занятия спортом. Он придумал оригинальную тренировку, в которой задействовал любимую.

Сладкая парочка показала видео своих спортивных экспериментов в Instagram. Влюбленные "использовали" друг друга в качестве тренажера и дополнительного веса, а также демонстрировали чудеса акробатики и синхронной, слаженной работы.

"Оставаться в отличной форме на карантине просто. Вот моя программа:

—берем любимую девушку.

—импровизируем.

Как бы назвать эту тренировку?" - поинтересовался экс-холостяк.

Поклонники включили фантазию и предложили свои оригинальные варианты. Также их умилила забавная реакция котенка на действия хозяев.

Почти как "Камасутра"

Кумедно,але дуже цікаво

Главное удержаться,чтоб зубы остались целыми

Круто вы придумали

Бомбезно, ви круті

Клас, молодці

Две половинки

Идеально, хорошие упражнения!

Какие вы молодцы, просто супер

Крутые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Никита Добрынин пришел в восторг от домашнего карантинного образа своей возлюбленной.