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Игривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2020 - 11:27
Игривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постели
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица пожелала своим поклонникам хорошего дня

Настя Каменских на днях выпустила необычный и особенный клип на песню "Воспоминания", в котором собрала архивные кадры с путешествий и моментов с любимым мужем Потапом. С тех пор певица продолжает пребывать в романтическом настроении и делиться с фанами нежными фото с супругом. Артистка отметила, что для нее важно сохранять такие мгновения, чтобы потом можно было пересмотреть фото и видео и вновь погрузиться в те ощущения и эмоции.

А вот на новых снимках в своем Instagram Настя запечатлена в игривом и позитивном настроении. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

Таким образом певица решила пожелать своим поклонникам отличного дня, причем сделала это на испанском языке.

Игривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постелиИгривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постели

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети остались очарованы и засыпали Каменских волной комплиментов.

  • Обе фотографии огонь
  • Красотка
  • Гарнюня
  • Какая прелесть. Анастасия , вы потрясающая , с каждым днём красивее и красивее , восхищаюсь
  • Ты красивая. И красота твоя настоящая)))
  • Потап Роби уже Насті каменських дітей!!!!
  • Наша любимая кучеряшка
  • Очаровательная
  • Все твои фотки красивые
  • Леха фоткал?
  • Настенка прелесть, огонь
  • это же что то невозможно сексуальное....
  • Мур мур шалений гламур

Игривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постели

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам.

Автор: Марта Никитко

Теги Новости Украины Настя Каменскихпевец
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