Іграшкова зброя: Арсен Мирзоян презентовал совместный трек с лидером группы "СКАЙ"

Украинские музыканты Арсен Мирзоян и лидер группы “СКАЙ” Олег Собчук прибегли к творческому эксперименту, результатом которого стал совместный трек "Іграшкова зброя". Идея спеть в дуэте пришла к Мирзояну во время спектакля Ladies Night, в которой артисты играют вместе. В те времена он и написал слова и музыку к “Іграшкова зброя”, однако для дуэта не хватало еще одного настоящего рокера. По словам Арсена, этот трек — иллюстрация дружбы с Олегом.

Арсен Мирзоян feat Олег Собчук - Іграшкова зброя

"Смысл - в песне, и каждый сам сделает свои выводы", — лаконично прокомментировал Мирзоян новую работу.



Впрочем, история создания трека напомнила еще один факт из жизни артиста: он увлекается живописью, поэтому обложку к песне “Іграшкова зброя” певец нарисовал собственноручно.





Напомним, в поддержку пластинки "Інгредієнт" Арсен Мирзоян отправился в тур по городам Украины. 26 ноября певец презентует альбом на сцене киевского Дворца "Украина".

Ранее Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.

По словам Тони, слова песни "Не відповідай" описывают внутреннее состояние артистки, что Арсен почувствовал:

"Не відповідай" может сказать только влюбленный человек, который уже знает ответ и в то же время боится услышать то, к чему не готов. А чувства настолько сильнее тебя, что ты боишься своего будущего. Когда я услышала эту песню, меня поразило, как точно Арсен интерпретировал мои мысли по ситуации! Поэтому я выбрала тактику открыться ко всему, что приготовит жизнь. В этом и была моя огромная сила, которая изменила ход событий", - комментирует Тоня.