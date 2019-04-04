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Игра теней: Яна Соломко покорила фанов эффектным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2019 - 17:38
Игра теней: Яна Соломко покорила фанов эффектным фото
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Многие подписчики отметили, что артистка на снимке выглядит грустной

Бывшая участница шоу "Холостяк", певица и мама очаровательной дочурки Яна Соломко, которая не так давно вернулась с отдыха в Египте, порадовала своих поклонников новым эффектным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала довольно необычный кадр, на котором можно наблюдать игру света и тени на ее лице.

На снимке Яна подняла одну руку и задумчиво смотрит вдаль, приоткрыв губы, при это ее лицо частично скрыто тенью. Зато роскошные кудри девушки красиво подсвечены солнцем.

Соломко сопроводила пост мотивирующим высказыванием.

"Наши ошибки - это наша сила ... На кривых корнях деревья стоят крепче!" - написала девушка.

Игра теней: Яна Соломко покорила фанов эффектным фотоФото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Поклонники тут же восхитились впечатляющим фото и красотой Яны, а также поблагодарили ее за мудрые слова.

  • "Шикарная"
  • "Какая Яна красивая"
  • "Да,ошибки в жизни это наука и горький опыт..... Вы, Яна очень мудрая и красивая девушка! Молодец!"
  • "Дуже розумно сказано!!! Ви розумна і дуже красива!!!"
  • "Яна, фото просто шикарное!"
  • "Игра теней"
  • "Ваша краса просто заворожує!!!! Нема слів..... гарнюнічка!!! І доцюська вся в маму)))))"
  • "Как всегда божественно красива"
  • "Да, Яночка,это точно .Вы красотка,как всегда, шикарно выглядите! Всех Вам благ!"
  • "Очень единственная и сексуальная"
  • "Миледи...)))"
  • "Прям Beyonce"
  • "Боже как красиво, ты просто космос"
  • "Последнее время у тебя как-то все грустно"
  • "Класс, Яна. Благодарю за такие слова,глубокие. Вы как всегда прекрасны"
  • "Просто богиня! Влюбился ещё с первых минут шоу Холостяк"

Напомним, что Яна Соломко восхитила сеть милым фото с дочерью Кирой. Певица перестала публиковать снимки с мужем, что обеспокоило ее поклонников и заставило заподозрить расставание, но пока никаких комментариев артистка не дает.

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