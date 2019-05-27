Идеальный выходной: Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха

Лилия Ребрик - известная ведущая и актриса, которая всегда выглядит стильно и элегантно и восхищает поклонников цветущим внешним видом. Она успевает выходить в эфир, играть в театре и при этом быть отличной женой и матерью двоих очаровательных дочурок. Артистка отлично провела время вместе с семьей на выходных и поделилась с фанами милыми кадрами.

Вместе с мужем Андреем Диким и их детишками Дианой и Полиной Лилия отправилась на детскую площадку, где они замечательно повеселились, несмотря на не очень хорошую погоду. На фото девочки нежно целуют маму и друг друга, ловят мыльные пузыри и дурачатся с родителями.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив))) А Ви чим займаєтеся?", - прокомментировала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры ведущей оставили много растроганных комментариев, называя их образцовой семьей и восторгаясь красотой малышек.

"Я вашу семью обожаю. Вы таки молодци))"

"Такие милые"

"Дочки у вас лапулечки, старшая копия папа, а Поля ну вылитая мама!!!"

"Какие вы классные"

"Ви дуже зразкова сім'я"

"Красунечки))))"

"Полінка кайфує. гарні"

"Які ж ви чудові,веселі,прикольні! Супер!"

"Клааас! Красотки!"

"Такие хорошенькие сестренки"

"Вы-крутые!!!! Самая лучшая Дика семейка)))"

Напомним, Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни" театральной актрисы.

Ранее Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходомс мужем. Пара побывала на вручении премии от известного глянцевого журнала Cosmopolitan.

Кстати, Лилия Ребрик в наряде изумрудного цвета раскрыла тонкости своего макияжа.