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Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2020 - 18:33
Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми
Дэвид Бекхэм с женой и детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

Знаменитый футболист отметил День родителей

Дэвид Бекхэм присоединился к флешмобу в честь Дня защиты детей, при этом вспомнив и о другом празднике. 45-летний экс-футболист и глава большой семьи опубликовал фото со всеми детьми: 21-летним Бруклином, 17-летним Ромео, 15-летним Крузом, а также 8-летней Харпер Севен. Таким образом, британский бизнесмен решил напомнить, что в этот день отмечается также Всемирный день родителей, провозглашенный ООН в 2012-м году.

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьмиДэвид с детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

«Сегодня Всемирный день родителей. Как отец четверых детей, я знаю, что быть родителем означает, что вы должны проявить силу, любовь, заботу и терпение одновременно, особенно в это время. Сегодня я думаю о различных родителях, которые делают все возможное, счастливого Всемирного дня родителей», – написал он.

На фото счастливый отец позирует с детьми на стадионе. Мальчики одеты в спортивную форму, как и сам Дэвид, а малышка Харпер – в джинсовые шорты и серый укороченный свитер. Также в своем посте Дэвид добавил фото различных семей разных наций, выразив поддержку в эти нелегкие времена.

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьмиДэвид обожает свою семью (фото: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, отец знаменитого семейства часто делится фото с женой и детьми. Только за последние пару недель он успел показать массу кадров с общей прогулки на природу, забавное фото с Харпер Севен в одинаковых худи с надписью «Друзья» (Дэвид обожает этот сериал). Также он нашел несколько архивных кадров, где совсем молодая Виктория держит на руках старшего из детей Бруклина – еще совсем крошку.

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьмиХарпер с отцом (фото: instagram.com/davidbeckham)

Поклонники обожают подобные фото, а потому буквально засыпали Дэвида комментариями и многочисленными сердечками. В этот раз они также молчать не стали.

  • Прекрасный мужчина
  • Так восхитительно
  • Очень мило
  • Лучший в мире босс
  • Прекрасная семья
  • Идеально
  • Красавчик мужчина
  • Моя любимая семья
  • Восхитительное фото, семья – это все
  • Прекрасное фото с вами всеми
  • Король королей
  • Прекрасная семья, Дэвид

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьмиИдеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьмиИдеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми

Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми

Комментарии к посту (фото: принсткрин instagram.com/davidbeckham)

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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